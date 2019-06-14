Иван Голунов рассказал о панических атаках после освобождения

Журналист «Медузы» Иван Голунов рассказал, что живет «на адреналине» после того, как с него были сняты все обвинения.

Ранее агентство городских новостей «Москва» сообщило, что столичные власти согласовали митинг в поддержку Ивана Голунова на проспекте Академика Сахарова 16 июня.

Как передает «Интерфакс», сам корреспондент «Медузы» Иван Голунов рассказал, что не знает, появится ли он на акции в свою поддержку.

По словам журналиста, он еще не успел прийти в себя после того, как с него были сняты обвинения в покушении на сбыт наркотиков, и сейчас живет «на адреналине».

«Я пытался сделать вид, что все как обычно, но пока я живу на адреналине. У меня случаются панические атаки на тему безопасности. Сейчас мне просто нужно, как минимум, прийти в себя», — рассказал Голунов.

Напомним, в среду, 12 июня, в Москве прошел марш в поддержку Ивана Голунова, в ходе которого были задержаны свыше 500 человек. В Кремле отмечали, что знают о необоснованном проявленим жесткости со стороны сотрудников правоохранительных органов во время митинга, и пообещали провести соответствующие проверки.