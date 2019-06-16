1,6 тысячи человек пришли на митинг в поддержку Голунова на проспекте Сахарова

Организаторы акции «Закон и справедливость для всех» в центре Москвы потребовали пересмотра статьи УК по наркотикам.

Напомним, о том, что столичные власти согласовали митинг в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова в центре Москвы 16 июня и решили перекрыть для удобства активистов проспект Академика Сахарова стало известно в пятницу, 14 июня.

Как передает «Интерфакс», акция под лозунгом «Закон и справедливость для всех» стартовала в столице в 13:00 в воскресенье.

Отмечается, что полиция уже насчитала на митинге порядка 1,6 тысячи участников. При этом охрану общественного порядка и безопасности на проспекте Сахарова обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии.

«Это очень важно, что мы здесь собрались. Мы теперь живем в другой стране, потому что наше общество смогло отстоять Ивана Голунова, и я надеюсь, что так будет и впредь. В данном случае речь идет не только о журналистах, но и о наших согражданах. Нужно изменить законодательство, сейчас очень легко сломать человеку судьбу», — заявил один из организаторов акции, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Идею внести изменения в Уголовный кодекс поддержали и другие митингующие. «Мы не просим особых прав для журналистов, мы просим таких же прав, как для всех. Мы надеемся на пересмотр статьи 228», — приводит агентство слова журналиста и члена Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Евы Меркачевой.