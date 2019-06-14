Власти согласовали еще один митинг в поддержку Голунова на проспекте Сахарова

Правительство Москвы разрешило проведение третьего по счету массового митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова.

Напомним, ранее столичные власти согласовали акцию в поддержку Голунова, которую планируют провести в воскресенье, 16 июня. При этом ради безопасности митингующих в Москве перекроют движение по проспекту Академика Сахарова и улице Маши Порываевой.

Как передает ТАСС, еще одна акция в поддержку корреспондента «Медузы», инициированная «Либертарианской партией России» и Профсоюзом журналистов и работников СМИ, также была согласована столичными властями.

Отмечается, что проведение митинга намечено на 23 июня на проспекте Сахарова. Время проведения с 17 до 19 часов, заявленное количество участников — до 20 тысяч человек. Следить за правопорядком на акции будет Главное управление МВД России по Москве.