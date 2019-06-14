Власти Москвы перекроют движение ради митинга в поддержку Голунова 16 июня

15-16 июня в столице перекроют движение по проспекту Сахарова и улице Маши Порываевой из-за митинга.

Ранее Sobesednik.ru писал, что власти Москвы согласовали митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова на проспекте Академика Сахарова 16 июня.

Как передает агентство городских новостей «Москва», в информационном центре столичного транспортного комплекса сообщили, что ради проведения акции в центре города будет перекрыто движение транспорта по ряду улиц.

В частности, данная мера коснется проспекта Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца и улицы Маши Порываевой от Каланчевской улицы до Докучаева переулка. Отмечается, что перекрытие будет действовать с 20:00 15 июня до 20:00 16 июня.