Более половины россиян (56%) заявили об отрицательном отношении к представителям ЛГБТ-сообщества.

Ранее Sobesednik.ru писал, что 27% россиян не хотели бы жить по соседству с гомосексуалистами.

Как передает «Интерфакс», новый опрос «Левада-центра» показал, что лишь 3% жителей России положительно относится к представителям ЛГБТ-сообщества. 39% респондентов заявили о нейтральном отношении к таким людям, а 56% — о резко негативном.

Кроме того, 31% опрошенных предположили, что полностью прекратили бы общение со знакомым, узнав о его нетрадиционной сексуальной ориентации.

Согласно результатам опроса, мнения россиян о том, должны ли представители ЛБГТ-сообщества пользоваться такими же правами, как и остальные сограждане, разделились почти поровну. По данным исследования, за равные права выступают 47% участников опроса, противоположной позиции придерживаются 43% респондентов.

Исследование также показало, что 45% жителей России ничего не знают о случаях насилия в РФ в отношении людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.