ЛГБТ-активисты сообщили о насильственной смерти двух геев в Чечне

Борцы за права представителей ЛГБТ сообщили о новой серии задержаний гомосексуалистов в Чечне.

Об этом «Интерфаксу» рассказали в правозащитной организации «ЛГБТ-сеть». Активисты заявили, что задержания возобновились в декабре 2018 года.

«Российской ЛГБТ-сети стало известно о том, что с конца декабря 2018 года в Чечне идет новая волна задержаний мужчин и женщин, связанных с их предполагаемой или реальной сексуальной ориентацией. По информации российской ЛГБТ-сети с конца декабря 2018 года было задержано около 40 человек, по крайней мере два человека убиты», — сказано в сообщении.

Власти республики назвали эту информацию ложной, заявив, что бесследное задержание такого числа людей невозможно.

«Никаких задержаний по признакам сексуальной ориентации в указанные периоды в Чеченской Республике не было и не могло быть. Если бы не только 40 человек, но даже одного человека в Чеченской Республике задержали, об этом было бы известно всему населению. Тем более абсурдно вести речь о двух якобы убитых», — заявил пресс-секретарь Рамзана Кадырова.