«Левада-центр» выяснил, что меньше всего россияне хотели бы жить рядом с сектантами, неблагополучными семьями и геями.

Согласно результатам опроса, проведенного «Левада-центром» среди 1625 человек от 18 лет из 50 регионов страны, за последние 13 лет в России значительно вырос уровень «недоверия и страха» к геям.

Отмечается, что большинство россиян (46%) не хотели бы жить по соседству с членами религиозной секты, 32% — с неблагополучными семьями, еще 27% — с однополыми парами. Терпимее к соседству с мигрантами и гомосексуалами среди всех категорий опрошенных относятся молодые люди от 18 до 24 лет.

При этом в список лучших возможных соседей вошли одинокий пожилой человек, мать-одиночка с ребенком или семья с инвалидом — социологи зафиксировали нейтральное или доброжелательное отношение к представителям этих категорий у абсолютного большинства опрошенных.