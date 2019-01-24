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24 января, четверг

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[11:10]Курс доллара опустился ниже 66 рублей впервые с начала декабря
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[10:45]Полиция выясняет мотивы застрелившего 5 человек в банке Флориды
[10:27]ГД рассматрит законы о штрафах за критику власти после одобрения кабмином
[10:16]Россиянин разбился в Таиланде на взятом напрокат мотоцикле
[10:08]МВД выясняет обстоятельства пропажи старинной иконы из музея в Москве
[10:03]Синоптики предупредили о заносах из-за самого сильного снегопада в Москве
[09:57]Окна квартиры выбило при взрыве в доме на северо-востоке Москвы
[09:52]В администрации Нефтеюганска проходят обыски из-за превышения полномочий
[09:26]Кадыров прояснил ситуацию со списанием Чечне долга за газ
[08:37]Эксперты заметили рост аудитории интернета и неформальных медиа
[08:13]СК проверит новость о травле семьи с ребенком-инвалидом в Москве
[07:44]Трое мужчин обвинили режиссера "Богемской рапсодии" в насилии
[07:41]Минобороны показало перехват шведского самолета-разведчика
[07:31]40% россиян не разбираются в политике и не проявляют к ней интереса
[07:19]Морозный и сухой день пообещали синоптики москвичам 24 января
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23 января, среда

[17:51]Спортсмены из РФ потребовали от юриста Ричарда Макларена $4,5 млн
[17:11]Джека Николсона поймали за поеданием фастфуда на баскетбольном матче
[17:08]Неудавшегося угонщика самолета "Аэрофлота" арестовали на 2 месяца
[16:48]Секс-лекция "авторитетов" в Приморье оказалась детской ссорой
[16:23]Вдова Николая Караченцова рассказала о будущем памятнике артисту
[16:20]После гибели 47 собак хозяину приюта в Амурской области грозит арест
[15:52]Вагон с крупной партией поддельной водки нашли в Москве
[15:50]Следователи работают на месте гибели пешехода под колесами автобуса в ЮВАО
[15:36]Законопроект о защите рунета получил одобрение депутатов
[15:29]В Приморье проверят школу, где "бандиты" прочитали детям лекцию против геев
[15:11]Мужчина пять раз ударил экс-возлюбленную ножом в Щелкове
[15:08]Глава полиции Чехова и его подчиненные задержаны за фальсификацию улик
[14:50]Адвокат Насти Рыбки рассказал о ее планах на будущее
[14:46]Медведев раскритиковал скорость строительства космодрома "Восточный"
[14:31]Власти Кузбасса удивлены словами омбудсмена о голодных обмороках в школах
[14:30]Россияне начали экономить на путешествиях из-за падения доходов
[14:14]Синоптики пообещали потепление в Москве до -10 в выходные
[13:58]РАН назвала ошибкой новость о присвоении главе РПЦ звания профессора
[13:45]Двух пенсионерок госпитализировали после наезда Honda в Москве
[13:39]Свидетель заявил об обналичивании для "Седьмой студии" 25 млн рублей


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СК проверит новость о травле семьи с ребенком-инвалидом в Москве

Общество

Следователи проверяют информацию СМИ о том, что жители московского дома выломали пандус для ребенка-инвалида.

23 января телеканал «360» сообщил, что неизвестные жильцы дома на улице Авиамоторная в районе Лефортово ЮВАО сначала залили лаком щеколду откидного пандуса, а затем и вовсе его выломали. Кроме того, недоброжелатели прокололи шину автомобиля женщины, ради чьего ребенка в доме установили пандус. По словам пострадавшей, полиция проигнорировала ее обращения. 

Чем недовольны соседи, не сообщается. Семья с ребенком-инвалидом переехала в этот дом недавно. Супружеская пара взяла квартиру в ипотеку, чтобы жить рядом со школой, где учатся дети-колясочники.  

РИА «Новости» пишет со ссылкой на Главное управление Следственного комитета по Москве, что по факту произошедшего в доме на Авиамоторной улице инициирована доследственная проверка. 

Напомним, в декабре прошлого года разразился скандал, когда жители одного из домов в столичном районе Коньково потребовали от родителей онкобольных детей съехать из квартиры. Жильцы испугались, что могут заразиться раком. 

 

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