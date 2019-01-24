СК проверит новость о травле семьи с ребенком-инвалидом в Москве

Следователи проверяют информацию СМИ о том, что жители московского дома выломали пандус для ребенка-инвалида.

23 января телеканал «360» сообщил, что неизвестные жильцы дома на улице Авиамоторная в районе Лефортово ЮВАО сначала залили лаком щеколду откидного пандуса, а затем и вовсе его выломали. Кроме того, недоброжелатели прокололи шину автомобиля женщины, ради чьего ребенка в доме установили пандус. По словам пострадавшей, полиция проигнорировала ее обращения.

Чем недовольны соседи, не сообщается. Семья с ребенком-инвалидом переехала в этот дом недавно. Супружеская пара взяла квартиру в ипотеку, чтобы жить рядом со школой, где учатся дети-колясочники.

РИА «Новости» пишет со ссылкой на Главное управление Следственного комитета по Москве, что по факту произошедшего в доме на Авиамоторной улице инициирована доследственная проверка.

Напомним, в декабре прошлого года разразился скандал, когда жители одного из домов в столичном районе Коньково потребовали от родителей онкобольных детей съехать из квартиры. Жильцы испугались, что могут заразиться раком.