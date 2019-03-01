Депутат сообщил об увеличении числа госпитализированных ульяновских курсантов

Депутат ГД Алексей Куринный сообщил, что число заболевших эхинококкозом курсантов училища под Ульяновском возросло.

Об этом парламентарий написал на своей странице в соцсетях, прикрепив к записи фотографию документа, который Куринному отправили из Минздрава.

В тексте обращения, подписанном заместителем министра Сергеем Краевым, сказано, что число заболевших курсантов выросло почти вдвое: с 26 человек до 49.

В настоящий момент все курсанты Суворовского военного училища и 300 человек персонала проходят медицинское обследование.

В начале февраля Sobesednik.ru писал о случае массового заражения эхинококкозом в кадетском училище под Ульяновском.