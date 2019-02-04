В военном училище под Ульяновском ищут источник эхинококкоза у курсантов

Порядка 26 курсантов Суворовского военного училища под Ульяновском оказались заражены эхинококкозом.

Как сообщается на сайте регионального минздрава, паразитарная болезнь была выявлена у 26 из 400 курсантов Суворовского военного училища в ходе обследований.

При этом в самом учебном заведении подчеркивают, что межведомственная проверка не выявила нарушений санитарных норм, которые могли бы стать причиной заражения воспитанников.

«Заболевание не передается от человека к человеку и не связано с организацией приема пищи в училище и условиями проживания», — сообщили в училище.

Кроме того, ни у кого из работников заведения диагноз также не установлен.

Отмечается, что обследование не выявило у зараженных курсантов эхинококкового поражения головного мозга, а кистозные изменения на УЗИ найдены лишь у одного человека.

В настоящее время воспитанники прошли амбулаторное лечение, которое «предусматривает прием нескольких таблеток» без отрыва от учебного процесса.