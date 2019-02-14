Пресс-секретарь Кадырова заявил об "информационной гей-атаке" на Чечню

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг сообщения журналистов и правозащитников о преследовании геев в Чечне.

Ранее Sobesednik.ru писал, что представители правозащитной организации «ЛГБТ-сеть» рассказали о новой волне задержаний геев в Чеченской республике. По информации активистов, с конца декабря 2018 года в Чечне были задержаны около 40 человек, и по крайней мере два человека были убиты в ходе пыток. В связи с этой информацией Евросоюз потребовал от властей России провести «оперативное, тщательное и транспарентное» расследование пыток и убийств представителей ЛГБТ-сообщества.

Как передает РИА «Новости», в среду, 13 февраля, обеспокоенность ужесточением насилия против представителей ЛГБТ-сообщества выразил и офис совета ООН по правам человека.

Комментируя эти события, пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов заявил, что авторы данных сообщений «перешли все границы в отсутствии стыда и совести», а «информационная гей-атака» на Чечню является частью антироссийской политики.

По его словам, до сих пор не было предоставлено ни одного доказательства, подтверждающего преследования людей по признаку нетрадиционной сексуальной ориентации в Чеченской республике.

«Авторы подобных заявлений в отсутствии стыда и совести перешли все границы. Сидя в кабинетах в Женеве, Вашингтоне и других городах цитируют друг друга, не имея ни одного объективного и достоверного факта», — подчеркнул Каримов.