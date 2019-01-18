ЕС потребовал от РФ обеспечить безопасность представителей ЛГБТ в Чечне

Евросоюз ждет от России «оперативное, тщательное и транспарентное» расследование пыток и убийств представителей ЛГБТ.

Ранее Sobesednik.ru писал, что представители правозащитной организации «ЛГБТ-сеть» рассказали о новой волне задержаний геев в Чеченской республике. По информации активистов, с конца декабря 2018 года в Чечне были задержаны около 40 человек, а по крайней мере два человека убиты в ходе пыток.

Как передает «Коммерсант» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Европейской внешнеполитической службы, в связи с этой информацией Евросоюз ждет от властей России «оперативное, тщательное и транспарентное» расследование пыток и убийств представителей ЛГБТ-сообщества.

«Эти серьезные нарушения прав человека — очередная строка в длинном списке нарушений прав человека в Чеченской республике, совершаемых при поддержке государства», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что ЕС требует от российских властей безотлагательно обеспечить безопасность гражданам, подвергающимся преследованиям в Чечне.