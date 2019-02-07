Были или нет голодные обмороки в кузбасских школах, покажет проверка СК

История с голодными обмороками у школьников Кемеровской области, о которых заявлял уполномоченный по правам ребенка в регионе Дмитрий Кислицын, становится все более загадочной.

В понедельник канал РЕН сообщил об официальном письме омбудсмена на имя губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева о результатах комплексной проверки школ. Которая установила и факты обмороков, и ряд многочисленных нарушений. Так, например, в селе Пашково Яшкинского района медработник подтвердила три случая детских обмороков в школе.

Инциденты не регистрировали и не расследовали. Кроме того, оказалось, что вода в школе не годится для питья, зданию давно нужен ремонт, а отопление в нем заменяют постоянно включенные электроплиты. А в поселке Барзас города Березовского кормили только 89 из 216 детей, да и то весьма скудно. Не уверены, что те 89 счастливчиков полностью съедали обед из горохового пюре с тушенкой, булочки и чая. Ну а в школе поселка Кузеево Новокузнецкого района еду у детей просто открыто воровали — а то, что после этого оставалось, хранили как попало.

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Также Дмитрий Кислицын отметил, что местные чиновники — члены комиссии, проводившей проверки, «заняли позицию руководства школ и администраций муниципальных образований — скрыть либо сгладить обозначенные факты». И предложил включить в нее представителей федеральных надзорных органов.

Но уже в среду пресс-служба администрации Кемеровской области распространила видеозапись встречи Кислицына с Цивилевым. Где омбудсмен на камеру признает, что не смог подтвердить те факты, что сам озвучил менее месяца назад.

— Я вообще-то не должен вам ничего говорить, поскольку сейчас по всем фактам идет доследственная проверка Следственного комитета, — поделился с нами Дмитрий Владимирович. — После заключения экспертов будет вынесено решение, что было, а чего не было.

Дмитрий Кислицын также сообщил, что по завершении проверки СК он обязательно даст пресс-конференцию, на которой расскажет все подробности происходящего. В прошлый раз, напомним, он общался с корреспондентом «Собеседника» по дороге на допрос в прокуратуре.