Свердловский депутат призвала сократить школьное питание из-за отходов

Свердловское отделение «Единой России» не нашло оснований для сокращения бесплатного питания в школах по совету депутата.

Как передает Znak.com, ранее депутат думы Екатеринбурга от партии власти Елена Дерягина выступила с предложением сократить объемы бесплатного школьного питания из-за большого количества отходов. По ее словам, многие ученики игнорируют бесплатные обеды в школах, принося с собой еду в контейнерах, из-за чего продукты приходится выбрасывать.

Депутат предложила оставить лишь адресную помощь, чтобы дети-инвалиды и дети из многодетных семей могли питаться в школах дважды в день. Однако коллеги Дерягиной ее инициативу не поддержали, отметив, что это отбросит систему школьного питания в городе в развитии на несколько лет назад.

С критикой такой позиции выступило и все региональное отделение «Единой России», представители которого не нашли существенных оснований для сокращения школьного питания.

«Областной закон, инициированный несколько лет назад фракцией "Единая Россия" о возможности питания всех школьников начальных классов в школьной столовой является предметом для гордости. Ежегодно на эти цели из бюджета выделяется субсидия около 3 млрд рублей. И отказываться от этой практики нет никаких причин, для этого нет никаких объективных предпосылок», — заявил вице-спикер Заксобрания региона Владимир Власов.