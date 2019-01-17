Во второй раз легче. Анну Кузнецову вновь назначили детским омбудсменом

Президент Владимир Путин переназначил Анну Кузнецову на должность уполномоченного по правам ребенка сроком на пять лет. Напомним, назначена на эту должность она была в 2016 году, после увольнения Павла Астахова.

Публике чиновница сразу приглянулась своими взглядами: она оказалась сторонницей теории о телегонии, которая гласит, что ребенок может унаследовать генетические признаки не только непосредственно биологических родителей, но и предыдущих партнеров матери. А еще — что перенесенный аборт сказывается на последующих зачатиях, потому что «клетки запоминают страх плода». «Можно говорить о том, что клетки матки обладают информационно-волновой памятью. Поэтому эти клетки запоминают все, что в них произошло», — заявляла Кузнецова.

Излишне, наверное, говорить о том, что г-жа Кузнецова отнесла всех нас в лучшем случае к бделлоидным коловраткам — единственным многоклеточным, обладающим способностью параллельного переноса. Просто телегония была признана недостоверной и антинаучной еще в конце XIX века. После волны язвительных комментариев омбудсмен стала отрицать свою причастность к данному лжеучению, однако не перестала «радовать» публику всевозможными высказываниями и инициативами.

Например, женское обрезание (напомним, в конце прошлого года в Москве разгорелся скандал вокруг частной клиники, предлагавшей в числе прочего клитероэктомию для несовершеннолетних) она назвала «медицинским вопросом». «Если здравоохранение говорит о том, что это вредно, этого делать нельзя. Это вопрос к докторам», — заявила она. То есть сам факт, что маленьких девочек подвергают варварской операции, ее ничуть не смутил.

До этого детский омбудсмен обрушила свой гнев на детскую литературу, а также на ту, которую она по незнанию приняла за детскую. «К сожалению, родители порой в книгах наталкиваются на такое... — поведала она. — Честно сказать, некоторое я даже озвучить не могу, потому что стыдно говорить, что пишут иногда в детских книгах. Самое приличное из всех — «Куда скачет петушиная лошадь» (авторская сказка на фольклорной основе. — Ред.). Сказка про глаз, который, простите, упал в унитаз. Посмеяться есть над чем, но и задуматься тоже». Мы и посмеялись. Особенно над глазом из иронического стихотворения Игоря Иртеньева, никак не предназначенного для детей. И над котом Антошкой из стихотворения Сергея Михалкова «Грипп», который, по версии омбудсмена, употреблял запрещенные вещества (на самом деле юный хозяин присыпал ему нос порошком от гриппа. — Ред.). Мы уже выражали радость по поводу того, что г-жа Кузнецова, вероятно, не читала наше все — Карлсона.

Г-жа Кузнецова высказывалась и в поддержку ограничения детям доступа в Интернет, а также ничего не возражала против инициативы разрешать детям заводить аккаунты в соцсетях только после 14 лет. Г-жа Кузнецова поддерживала запрет абортов в России, аппелируя к «традиционным семейным ценностям». Г-жа Кузнецова принимала личное участие в скандале с изъятием детей из семьи Дель в Зеленограде.

Но, видимо, все это не имеет никакого значения. Ведь, как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после ее первого назначения, главным критерием было то, что у Кузнецовой шестеро детей.