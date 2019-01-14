Генпрокуратура нашла угрозу свободе слова в запрете критики властей в Сети

Генпрокуратура не поддержала законопроекты о фейковых новостях и ответственности за оскорбление чиновников в интернете.

Ранее Sobesednik.ru писал, что члены Совфеда в период осенней сессии внесли в ГД законопроекты, которые вводили штраф и административные аресты за распространение в интернете материалов, в неприличной форме выражающих неуважение к обществу, государству, официальным символам России и органам власти. Однако против данных инициатив выступило министерство связи, призвав чиновников «спокойно выслушивать критику своей работы».

Как передает «Интерфакс», теперь с критикой законопроектов, приравнивающих оскорбление властей в интернете к хулиганству, выступили и в Генпрокуратуре.

По словам замначальника правового управления ГП Екатерины Артамоновой, принятие решений по данным законопроектам будет невозможно без проведения лингвистических экспертиз, что потребует значительных временных затрат.

Кроме того, Артамонова отметила, что в обоих законопроектах нет достаточных критериев для реализации внесудебного порядка блокировки сайтов, что может повлечь «необоснованное ограничение конституционных прав граждан на свободное распространение информации».