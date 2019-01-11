В Минкомсвязи призвали чиновников спокойно выслушивать критику работы

Министерство связи не поддержало законопроект, приравнивающий оскорбление власти в Сети к мелкому хулиганству.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в Госдуму в период осенней сессии внесли два законопроекта, которые вводили штраф и административные аресты за распространение в интернете материалов, в неприличной форме выражающих неуважение к обществу, государству, официальным символам России и органам власти. В частности, оскорбление властей классифицировалось законопроектом как мелкое хулиганство.

Замминистра связи Алексей Волин в разговоре с «Ведомостями» рассказал, что ведомство не поддержало законопроект. В Минкосвязи остались недовольны трактовкой законопроекта, так как формулировки «слишком широкие».

«Одна из задач государственных органов — спокойно выслушивать критику своей работы. Не сахарные», — добавил Волин.

Кроме того, ведомство не устроили широкие трактовки и пакета законопроектов о публикации недостоверной информации, имеющей общественную значимость. Согласно предложенным законам, недостоверные новости в интернете можно будет вносить в список материалов, запрещённых к распространению в Сети. При этом против самого законопроекта в Минкомсвязи принципиально не возражают.