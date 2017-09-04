Константин Добрынин: Поклонская открыла дверь в ад мракобесия

Адвокат Учителя прокомментировал Sobesednik.ru поджог студии режиссера в Петербурге и теракт в кинотеатре на Урале.

Напомним, 31 августа в Санкт-Петербурге неизвестные пытались поджечь здание, в котором расположена студия «Рок» Алексея Учителя. В этот день праздновал свой юбилей сам режиссер, и это день рождения главной героини его фильма «Матильда», что, безусловно, является совпадением. А вот бутылки с зажигательной смесью, летящие в окна — уже нет. Жертв и большого ущерба не было только по счастливой случайности.

В понедельник, 4 сентября, мужчина, называющий себя православным верующим, протаранил здание киноконцертного зала «Космос» в Екатеринбурге на УАЗе, груженом газовыми баллонами и бочками с бензином, и попытался поджечь машину.

Константин Добрынин, адвокат, представляющий интересы Алексея Учителя, по нашей просьбе прокомментировал инцидент с поджогом студии режиссера:

— Попытки экстремистов, распаленных депутатом Поклонской, которая фильм пока не видела, сжечь киностудию в Санкт-Петербурге и кинотеатр в Екатеринбурге — происходит ровно то, о чем мы предупреждали государство ещё в начале года. Именно тогда впервые в истории России появились публичные угрозы жечь кинотеатры и применять насилие к людям, имеющим отношение к созданию произведения искусства. Несмотря на наше заявление в МВД и Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело ввиду очевидности состава преступления и очевидности лиц, причастных к его совершению, вплоть до момента, когда бутылки с зажигательной смесью полетели в окна киностудии, никто из правоохранителей палец о палец не ударил. Несмотря на наши обращения в комиссию по этике Госдумы и лично к Вячеславу Володину с тем, чтобы унять разбушевавшегося парламентария и остановить правовой дебош и действия, раскалывающие наше общество изнутри, ничего сделано не было.

Наталья Поклонская продолжает изображать видимость негативного отношения к поджогу в Петербурге и якобы даже написала какой-то запрос, который никто пока не видел, — говорит адвокат. — Ночью поджигают киностудию в Петербурге, утром Поклонская выкладывает очередной ролик против фильма, и все вроде бы случайно совпадает по времени. Хочется понять: она после сожжённого кинотеатра опять запрос напишет или все-таки прекратит провоцировать народ и, может быть, извинится? Она должна понимать, что огромную долю ответственности за эту всю ситуацию вокруг кинокартины несёт именно она. И если, не дай бог, произойдёт что-то совсем непоправимое, то это будет на её совести и отвечать за это также придётся ей. Если совесть, конечно, у неё есть, в чем лично у меня, увы, обоснованные сомнения. Поскольку последние её прозрачные намеки о якобы заинтересованности самого режиссёра в поджогах находятся вообще за гранью добра и зла.

Вопросом «кому выгодно», по мнению Константина Добрынина, стоит озаботиться всерьез:

— Вообще стоит задуматься, кому выгодно направлять ситуацию из поля юридического противостояния, в котором новоиспеченный депутат терпит поражение за поражением, в русло уличных экстремистских действий по всей России. Которые угрожают гражданам и дестабилизируют обстановку в стране на фоне предстоящих президентских выборов. Очевидно, что людям, которым предстоит показ фильма по всей стране, не выгодно, чтобы граждане боялись идти в кинозал. Нам не страх нужен, не бомбы и поджоги в кинотеатрах, а люди в кино. Также очевидно, что кому-то любой ценой выгодно иное, а Наталья Поклонская открыла дверь в ад мракобесия. И кто оттуда ещё вылезет — неизвестно.

P. S.

Дискуссия о том, чем можно и должно заниматься народному избраннику, а чем — нельзя в свете терактов из-за художественного фильма, вскоре после поджога киноконцертного зала «Космос» в Екатеринбурге продолжилась в Сети — с участием мэра Евгения Ройзмана и самой Натальи Поклонской:

Вдохновить чокнутого на совершение теракта в Екатеринбурге - допустимо. Передавать привет - нет. Не перепутай pic.twitter.com/ux2iKbUmdM — Alexey Navalny (@navalny) 4 сентября 2017 г.