Уральский кинофестиваль не испугался террориста на УАЗе

3 сентября в Екатеринбурге психически больной мужчина въехал на старом «уазике», начиненном газовыми баллонами, в здание киноконцертного зала «Космос» и поджег его

Корреспондент Sobesednik.ru в Екатеринбурге — о том, как теракт в зале «Космос» отразился на Уральском кинофестивале.

Утром в понедельник, 3 сентября, в Екатеринбурге психически больной мужчина въехал на старом «уазике», начиненном газовыми баллонами, в здание киноконцертного зала «Космос» и поджег его. По последним данным, нападение может быть связано с акциями протеста против фильма Алексея Учителя «Матильда»; ранее кинотеатрам, где будет показываться эта кинокартина, угрожали поджогами.

Накануне в «Космосе» — прекрасном зале, где обычно проходят гастроли заезжих знаменитостей, состоялась церемония открытия Уральского кинофестиваля. Красная дорожка, гости из Москвы, красивые авто от спонсоров, пафос и гламур. Невменяемый террорист, очевидно, хотел добавить красок федеральному событию. Теракт случился рано утром, когда в здании оставалась только охрана.

Штаб кинофестиваля находится в другом здании — в Доме кино. Через несколько часов после теракта атмосфера тут поражала олимпийским спокойствием. Около волонтеров я насчитал с десяток киноманов, интересующихся бесплатными билетами — примерно так же было и днем ранее. А малый зал Дома кино, где режиссер Алла Сурикова представляла свой старый фильм «Чокнутые», местные старушки брали тревожным утром буквально штурмом. Разговоры среди публики — прежде всего о кино и о том, как попасть на сеансы. Только уже усевшись и обсудив главные темы, уральские бабушки интересуются друг у друга: «А что там случилось-то?»

Алла Сурикова, получившая накануне в том самом «Космосе» почетную статуэтку, рассказывала зрителям про Меньшикова, Караченцова и Ярмольника. О произошедшем ранним утром — ни слова, хотя название картины для утреннего сеанса было символичным: «Чокнутые».

Корреспондент Sobesednik.ru поймал Аллу Ильиничну в фойе после представления фильма:

— Мне сказали, какой-то идиот вырвался из больницы, насмотрелся телевизора, что какие-то люди куда-то въезжают и становятся знаменитыми. Надеюсь, больше этого не повторится. Надо жить с ощущением, что это случайность и что завтра этого не будет. Иначе мы должны все закрыться, повесить на голову паранджу и не выходить из дома. Хотя дома тоже могут достать. Поэтому живите и улыбайтесь, — сказала Алла Сурикова.

Оргкомитет Уральского кинофестиваля в понедельник днем был занят вопросами переноса сеансов, которые должны были пройти в «Космосе», на другие площадки. На момент написания этого материала вопрос был практически решен.