Студию Учителя в Питере ночью забросали коктейлями Молотова

В ночь на четверг, 31 августа, неизвестные забросали студию Алексея Учителя в Санкт-Петербурге коктейлями Молотова.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу, студию «Лендок» режиссера Алексея Учителя неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью.

«В дом 12 по набережной Крюкова канала в 3:30 ночи неизвестные бросили стеклянные бутылки с какой-то жидкостью. К моменту приезда сотрудников полиции возгорание было потушено», — сообщили агентству в полиции.

Там добавили, что по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Алексей Учитель заявлял, что получал угрозы от христианских активистов, требующих запретить фильм «Матильда».