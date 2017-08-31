Происшествия
Источник: РИА "Новости"
13:39, 31 Августа 2017 Версия для печати

Студию Учителя в Питере ночью забросали коктейлями Молотова

В ночь на четверг, 31 августа, неизвестные забросали студию Алексея Учителя в Санкт-Петербурге коктейлями Молотова.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу, студию «Лендок» режиссера Алексея Учителя неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью.

«В дом 12 по набережной Крюкова канала в 3:30 ночи неизвестные бросили стеклянные бутылки с какой-то жидкостью. К моменту приезда сотрудников полиции возгорание было потушено», — сообщили агентству в полиции.

Там добавили, что по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Алексей Учитель заявлял, что получал угрозы от христианских активистов, требующих запретить фильм «Матильда».

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