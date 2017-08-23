Общество
Источник: "Новая газета"
15:38, 23 Августа 2017 Версия для печати

Кирилл Серебренников пробудет под домашним арестом два месяца

Суд избрал меру пресечения художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову по обвинению в хищениях.

Кирилл Серебренников пробудет под домашним арестом до 19 октября. Суд удовлетворил прошение СК, сообщает «Новая газета». Напомним, защита режиссера настаивала на освобождении под залог.

Режиссер обвиняется в многомиллионных хищениях бюджетных средств, ранее он проходил по этому же делу свидетелем, 22 августа он был задержан в Санкт-Петербурге и доставлен на допрос в Москву, а затем провел ночь в следственном изоляторе.

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