СК попросил суд отправить Серебренникова под домашний арест

Следствие попросило отправить Кирилла Серебренникова под домашний арест.

Ранее Sobesednik.ru писал, что худрука театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова девять часов везли из Петербурга в Москву после задержания. Во время поездки режиссёра не кормили, что в Общественной наблюдательной комиссии сочли нарушением его прав.

Представитель Басманного суда сообщила ТАСС, что следствие ходатайствовало о домашнем аресте для Серебренникова, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Меру пресечения для режиссёра изберут около 12:00 в Басманном суде.

Журналист «Московского комсомольца», который пообщался с Серебренниковым в изоляторе, сообщил, что режиссёру принесли в камеру одноразовые сланцы. Утром Серебренникова и его соседей по камере (ранее сообщалось лишь об одном соседе) сводили в душ и накормили кашей.

«Мне предъявляют просто невероятное обвинение. Когда я читал его, я не знал, что делать. Плакать? Смеяться? Громко возмущаться? Правда, не знаешь, как на такое реагировать. Это как будто быть обвиненным в том, что копал тоннель от Лондона до Бомбея. Говорят, будто я создал "Платформу" изначально с целью хищения бюджетных средств. И с этим — чтобы украсть — пришёл к президенту. Якобы я организатор преступного сообщества, созданного именно с целью хищения», — заявил Серебренников.