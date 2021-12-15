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Вчера, в 23:23

Госреестр недвижимости предложили скрыть от посторонних глаз. Разумеется, для защиты от мошенничества

Ранее данные Росреестра становились доказательствами в коррупционных расследованиях

Фото: Global Look Press, скриншот сайта Росреестра

На заседании Совета Федерации прозвучало предложение усилить защиту персональных данных, содержащихся в Едином госреестре недвижимости, пишет «Российская газета».

«Сейчас каждый может получить информацию о каждом, заплатив установленные средства и даже без уведомления правообладателя. И использовать эту информацию - такая статистика, к сожалению, есть - для совершения мошеннических сделок»

, – заявил на встрече руководитель Росреестра Олег Скуфинский. При этом чиновник сослался на международный опыт и тренд на защиту персональных данных. В некоторых странах сведения о владельцах можно получить только с их личного согласия.

Напомним, что именно данные Росреестра часто становились доказательством в расследованиях о незаконном обогащении элит, в том числе российских и зарубежных политиков. А ранее команда оппозиционера Навального обратила внимание, что из реестра стали удалять данные о недвижимости высокопоставленных физлиц.

«Вопрос серьёзный, он требует глубокой проработки и изучения. Росреестр готов этот вопрос обсуждать, изучать и совместно проработать»

, – говорит Скуфинский.

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