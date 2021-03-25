Минстрой: Единая госплатформа для аренды жилья уже готова

Информация о подготовке законопроекта о создании в России единой государственной информационной системы по учету всех фактов сдачи жилья в аренду, которую ранее опубликовала газета «КоммерсантЪ», подтвердилась. Минстрой заявил, что инициативу планируют направить на рассмотрение Госдумы уже в весеннюю сессию.

По словам замглавы Минтранса Никиты Стасишина, приложение, которое должно в соответствии с этим предложением выступать единой площадкой, где фиксируются все сделки по аренде и проводятся все платежи, уже создано и сейчас тестируется и дорабатывается: «Платформа уже готова, она сейчас проходит апробацию, мы показываем ее нашим коллегам из Москвы, коллегам из других регионов, коллегам по правительству», — приводит его заявление ТАСС.

Сейчас государство недополучает от арендодателей порядка 162 млрд рублей в год. Предполагается, что тех, кто не будет регистрироваться в приложении Минстроя и оформлять там всё корректным образом, будут штрафовать на сумму до пяти тысяч рублей для физлиц и до 50 тысяч — для юрлиц.

Кто и каким образом будет выявлять нарушителей, не уточняется. Эксперты полагают, что давление со стороны налоговых и других официальных органов, а также дополнительные юридические процедуры могут вынудить арендодателей уйти в серую зону.