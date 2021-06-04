Глава Минстроя: Государство не намерено регулировать сервисы аренды жилья

Онлайн-сервисы по аренде жилья не нуждаются в государственном регулировании — они исправно работают и без него, считает министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Так член правительства ответил ТАСС на вопрос о претензиях ПИК к новому сервису «Яндекса», который застройщик обвиняет в плагиате.

«В регулировании [сервисов по аренде жилья] нет смысла, сервисы работают. Чем больше конкуренции в данном вопросе, тем лучше. Человек выберет тот сервис, где ему удобно и выгодно», — приводит агентство слова Файзуллина.

По мнению гендиректора ПИК Сергея Гордеева, приложение «Яндекс.Аренда» «подчистую слизано» с их сервиса «ПИК-Аренда». Он считает, что в технологической компании просто «решили не заморачиваться».

Министр также отметил, что наряду с конкуренцией арендному рынку, в том числе в туристическом направлении, помогает и переход к безналичному расчету, который стал привычным по крайней мере в крупных городах.

Ранее Sobesednik.ru писал, что депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов предложил повысить ставку налога на собственность для россиян, владеющих большой недвижимостью и несколькими квартирами.