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Минстрой введет единое приложение для сдачи квартир. Арендодатели могут уйти в «тень»

Предлагается ввести в законодательство единое госприложение, где будут осуществляться все сделки с арендой

Фото: Global Look Press

Правительство подготовило законопроект о создании единой госинформсистемы (ГИС) для аренды жилья. Приложение станет обязательным для всех арендодателей — в нем нужно будет регистрировать договоры и через него нужно будет проводить всё платежи под угрозой штрафов. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на документ, разработанный Минстроем.

Вносить данные о сделке или изменения в ней нужно будет в течение 30 дней. Неисполнение этого и других требований, в том числе отказ от использования приложения, будет наказываться штрафом от трех до пяти тысяч рублей для частных лиц и от 30 до 50 тысяч — для компаний. Соответствующие изменения намерены ввести в КоАП.

При этом каким образом власти будут находить тех, кто не зарегистрировался в системе или тех, кто вводит в неё некорректные данные, не уточняется. Кто этим будет заниматься, также не говорится.

По информации Минстроя, в год российский бюджет недополучает порядка 162 миллиардов рублей налоговых сборов от аренды жилья.

Опрошенные газетой представители занимающихся арендой компаний отмечают, что, во-первых, новая ГИС может априори стать монополистом на рынке, а её появление может вызвать среди граждан ровно противоположную реакцию — заставит их уйти в «тень» и вовсе не сообщать государству о сдаче жилья в наем.

Кроме того, эксперты обращают внимание, что представителей рынка в очередной раз никто к разработке инициативы не привлек, а её появление может привести к появлению новой ниши посредников, которые будут брать с граждан деньги за регистрацию в ГИС.

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