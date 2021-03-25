Рейтинг стоимости столичного квадратного метра по итогам августа 2021 (интерактивная карта)

В конце лета замедлился рост цен на вторичном рынке жилья внутри МКАД. Так, по итогам августа квадратный метр в «старой» Москве прибавил менее 1%, то есть, фактически, скорость подорожания квартир снизилась примерно до уровня инфляции, сообщает аналитический центр www.irn.ru. В июле темпы роста цен были почти в два раза выше.

"Собеседник" подготовил интерактивную карту, на которой указана средняя стоимость квадратного метра недвижимости в Москве.



