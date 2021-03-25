Сегодня, в 13:20

Рейтинг стоимости столичного квадратного метра по итогам августа 2021 (интерактивная карта)

"Собеседник" сделал интерактивную карту, на которой можно увидеть, сколько стоит квадратный метр в каждом районе Москвы

illustration
Фото: @Pixabay

В конце лета замедлился рост цен на вторичном рынке жилья внутри МКАД. Так, по итогам августа квадратный метр в «старой» Москве прибавил менее 1%, то есть, фактически, скорость подорожания квартир снизилась примерно до уровня инфляции, сообщает аналитический центр www.irn.ru. В июле темпы роста цен были почти в два раза выше.

"Собеседник" подготовил интерактивную карту, на которой указана средняя стоимость квадратного метра недвижимости в Москве.


Эта карта сделана по данным портала "Индикаторы рынка недвижимости".

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 2 дня назад

Олег Сенцов: Герои нужны всем. Но – мертвые

Общество 2 часа назад

Ушли на пост: Как семьи высокопоставленных силовиков встали во главе ЧОПов с миллионными оборотами

Расследование 2 дня назад

"Александр Минфин": Как доверенный Антона Силуанова получил в управление компанию, связанную с "Газпромом"

Расследование 1 неделю назад

Миллиарды рублей в Москве, нищета в регионах: Как живет российская художественная гимнастика

Спорт 1 неделю назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Расследование 2 недели назад

Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Политика 15 минут назад

"Математика на нашей стороне": Навальный высказался о блокировках "Умного голосования"

Общество 24 минуты назад

Депздрав Москвы предупредил о высокой вероятности четвертой волны COVID-19 в сентябре

Политика 38 минут назад

Депутат Лысаков – о Собянине: он спит и видит себя на месте Путина

Общество 1 час назад

Венедиктов потребовал от ректора Бауманки пресечь принуждение к электронному голосованию

Политика 1 час назад

Телеведущий Евгений Попов обвинил Twitter во вмешательстве в российские выборы

Общество 1 час назад

Депутата, который застрелил знакомого на охоте, освободили от наказания

Общество 2 часа назад

Кремль счел "кощунственной" неофициальную версию гибели министра Зиничева

Общество 2 часа назад

Ушли на пост: Как семьи высокопоставленных силовиков встали во главе ЧОПов с миллионными оборотами

Политика 2 часа назад

Верховный суд признал законным снятие Шлосберга. Он пойдет в Конституционный суд

Политика 3 часа назад

Москва в три-четыре раза обгоняет регионы по доле голосующих по интернету

Общество 3 часа назад

"Застали врасплох": Главу Приморья, проверявшего строительство школы, встретил пьяный сторож

Общество 4 часа назад

В Москве кражам и убийствам предпочитают изнасилования и кибератаки

Общество 5 часов назад

Путин присвоил погибшему главе МЧС звание Героя России

Политика 5 часов назад

Власти придумали новые ограничения в Сети. Теперь для неких иностранцев-"нарушителей закона"

Общество 5 часов назад

В российском модуле на МКС сработала пожарная сигнализация

Общество 6 часов назад

Главное к 9 сентября: рекордная инфляция, РКН ломает интернет, инклюзивное правительство по шариату

Общество 7 часов назад

Данные пользователей на "Госуслугах" научились красть через поликлиники

Происшествия 7 часов назад

Число погибших при взрыве газа в Ногинске выросло до семи человек

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика