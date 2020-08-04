Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом

Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20% до 15% годовых. Это должно подстегнуть рынок недвижимости, который переживает кризис. Spbesednik.ru выяснил, на какой минимальный взнос сегодня могут рассчитывать ипотечники, и реально ли получить ипотеку с нулевым первоначальным взносом.

– В основном минимальный размер первоначального взноса по ипотеке составляет 15% на вторичном рынке. Средний размер первоначального взноса – 20%. Крайне редко встречаются предложения с 10-процентным первоначальным взносом, – рассказывает Александр Москатов, управляющий директор сети офисов МИЭЛЬ.

Накопленный первоначальный взнос для банков – это своего рода маркер, что клиент в состоянии потянуть ипотеку: он смог накопить определенную сумму и, вложив миллион-два своих денег в покупку квартиры, будет ответственно подходить к ежемесячным платежам. Поэтому предложения ипотеки с 10% первоначальным взносом можно пересчитать на пальцах одной руки.

– Такой проект есть в Сбербанке для зарплатных клиентов, также такое предложение есть в банке «Металлинвест», Газпромбанк тоже предлагает ипотеку под 10% для зарплатных клиентов, – рассказывает Александр Москатов. – Однако, когда клиент берет ипотеку под 10%, он должен понимать, что банки стремятся себя обезопасить – они требуют только белый доход, подтвержденный формой 2-НДФЛ, заёмщик должен быть «кристальной чистоты». Ставка будет выше, чем при стандартном первоначальном взносе, в зависимости от банка разница между ставками при первоначальном взносе в 20% и 15% может составлять от 0,4% до 1% и более.

Что касается ипотеки с нулевым взносом, то это единичные предложения.

– Ипотека с нулевым взносом существует при покупке новостроек по соглашению между банком и застройщиком. На вторичном рынке жилья такой возможности у заёмщиков нет, – говорит Москатов.

Если вы готовы купить квартиру в ипотеку в определенном ЖК – вперед. Но получить ее у банка тоже будет непросто: процентная ставка будет выше, как и, вероятно, страховка. Доходы и платежеспособность клиента банк будет изучать под лупой – шансы выше у наемных работников с высокой работой и большим стажем. При этом, скорее всего, банк потребует в залог квартиру или дом, цена которого будет не ниже, чем покупаемого объекта недвижимости. Этот фактор отсеивает сразу подавляющее количество претендентов.