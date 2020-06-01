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Стоит ли смотреть «Ёлки 8»

«Собеседник» оценил новогодний фильм с Ургантом, Светлаковым и Кикоровым

Фото: кадр из фильма "Ёлки 8"

Фильм «Ёлки 8» создан вопреки обещаниям продюсеров не возвращаться больше к серии после «Ёлок последних». И, кажется, было бы красивее именно так и сделать. Во всяком случае этот выпуск совсем не стоит той войны, которая разгорелась между кинотеатрами и онлайн-платформами.

«Ёлки» никогда и не отличались каким-то особенным смыслом. Миссия этой серии фильмов – создать или поддержать новогоднее настроение глубинного народа. Набор историй, происходящих в разных городах России, стал выдыхаться ещё несколько лет назад. Сборной звёзд во главе с Иваном Ургантом и Сергеем Светлаковым уже никого не удивишь. И если уж возвращаться, то стоило это сделать с более драйвовым и свежим сценарием.

На центральной премьере в Москве VIP-зрители как будто выдавливали из себя смех и аплодисменты, чтобы не обидеть присутствующих в зале главных действующих лиц, причастных к киноработе. Во всяком случае такое ощущение порой создавалось. Нам обижать их тоже не хочется, поэтому лучше посоветовать сходить вместо «Ёлок» на другую работу Антона Богданова «Нормальный только я», где он выступил режиссёром, исполнителем главной роли, сценаристом и продюсером.

Ургант и Светлаков в восьмых «Ёлках» играют довольно серенькие роли. Возможно, дело в этом. Больше всего запоминается линия упитанного очкарика-ботаника, который волею судеб приклеивается к симпатичной блондинке. Запоминается и история московской звезды и девушки – провинциального администратора. Ближе к финалу всё-таки выжимается традиционная для этой франшизы слеза: серия новогодних чудес-хэппи-эндов вполне может тронуть зрителя, которому перед Новым годом среди пандемийной беспросветности и мирового махача за и против QR-кодов хочется посмотреть на простое человеческое счастье. Да, счастье есть. Но оно бывает гораздо более лихим и убедительным.

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