Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 17:09

«Пострадают зрители». Тимур Бекмамбетов о войне за «Ёлки»

Известный режиссёр и продюсер прокомментировал «Собеседнику» бойкот фильма «Ёлки 8» киносетями

Фото: Global Look Press

Новогодний фильм «Ёлки 8» с Иваном Ургантом, Сергеем Светлаковым и Филиппом Киркоровым вышел в ограниченный прокат: ряд крупнейших киносетей – «Синема Парк», «Формула кино», «Киномакс», «Каро» и «Синема Стар» – отказались его показывать. Это связано с недовольством владельцев кинотеатров, что картину можно будет посмотреть на онлайн-платформах всего лишь через две недели после выхода в прокат. По их мнению, зрители предпочтут дождаться онлайн-премьеры и в кинотеатры не пойдут.

Судя по всему, наступающие на традиционные кинотеатры онлайн-платформы пренебрегли ранее достигнутыми договорённостями о люфте минимум в 8 недель между прокатом и онлайном. В данном случае речь идёт о новогодних каникулах – времени для кинокассы поистине золотом, это касается и онлайна и оффлайна.

В кулуарах прошедшей в столице в четверг вечером премьеры фильма шептались о том, что всего по стране «Ёлки» запустили порядка 30% кинотеатров (не входящих в те сети, которые объявили «забастовку»). Это не означает, что фильм соберёт в прокате всего 30%: во-первых, те, кто взяли «Ёлки», «нагрузили» свой репертуар этим фильмом по максимуму. Во-вторых, посещаемость на каждом сеансе, скорее всего, будет выше обычной. Минус для продюсеров в том, что фильм удачным вряд ли можно назвать, и сарафанное радио может не сработать.

Тимур Бекмамбетов, глава студии Bazelevs, выпускающей «Ёлки 8», в разговоре с «Собеседником» был любезен, но немногословен:

– У сетей тяжёлое положение, им нужно принимать решения, исходя из этого. То, что они не стали брать фильм, это их право, их выбор, их бизнес, я не могу за них говорить. Потери тут прежде всего для зрителей, не для производителей. Должен быть выбор у людей.

Тимур Бекмамбетов пока не смог назвать предполагаемую цифру убытков для создателей картины, связанную с войной онлайн- и оффлайн-кинотеатров.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 час назад

Игорь Ясулович: «Почему у Думы стоянки бесплатные тогда? Чиновники мало денег получают?»

Культура и ТВ 1 час назад

Игорь Ясулович: «Почему у Думы стоянки бесплатные тогда? Чиновники мало денег получают?»

Шоу-бизнес 2 часа назад

За госпитализированную Татьяну Тарасову призвали молиться

Спорт 2 часа назад

Загитова заработала в Дубае вдвое меньше партнера Навки

Шоу-бизнес 2 часа назад

«Сердце сжимается!» Бизнесвумен хочет оплатить Марине Хлебниковой операцию и выдать замуж за иностранца

Культура и ТВ 2 часа назад

Премьера новых серий мультсериала «Ну погоди!» Что думают зрители?

Культура и ТВ 4 часа назад

Премьера фильма «Елки-8»: фоторепортаж

Культура и ТВ 6 часов назад

Первый канал в разгар пандемии отказался от QR-кодов для съемок новогодней ночи

Шоу-бизнес 7 часов назад

Игорь Саруханов: «В советское время достаточно было одного эфира в «Утренней почте», чтобы проснуться знаменитым. Сейчас все сложнее»

Культура и ТВ 7 часов назад

«Я вцепилась в этот лед когтями». Ксения Бородина рассказала о своем участии в «Ледниковом периоде»

Культура и ТВ 7 часов назад

Режиссер ищет артиста в тумане, труп не помещается в ванную, - как снимали сериал «Зверобой»

Шоу-бизнес 11 часов назад

Иконы со стразами: оскорбил ли Киркоров православных россиян? ВИДЕО

Шоу-бизнес 23 часа назад

Алексей Горшенёв: «Кукрыниксы» – музыка для взрослых, число молодых зрителей на нашем YouTube – 15%

Культура и ТВ 1 день назад

Александра Захарова: Варшавер никогда не был другом моего отца

Шоу-бизнес 1 день назад

Психолог объяснила, в чем польза и вред марафонов желаний от звёзд

Шоу-бизнес 1 день назад

Елена Яковлева: Филипп Киркоров предстал в новом образе на съемочной площадке

Культура и ТВ 1 день назад

«Он хотел быть только с Митей». Сергея Соловьева похоронили рядом с сыном

Шоу-бизнес 1 день назад

Раскрыты тайны нового сезона шоу "Маска" - продюсер Юлия Сумачева поделилась подробностями третьего сезона

Культура и ТВ 1 день назад

«Что внутри автомобиля»: больше, чем технокомикс

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика