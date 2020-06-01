«Пострадают зрители». Тимур Бекмамбетов о войне за «Ёлки»

Новогодний фильм «Ёлки 8» с Иваном Ургантом, Сергеем Светлаковым и Филиппом Киркоровым вышел в ограниченный прокат: ряд крупнейших киносетей – «Синема Парк», «Формула кино», «Киномакс», «Каро» и «Синема Стар» – отказались его показывать. Это связано с недовольством владельцев кинотеатров, что картину можно будет посмотреть на онлайн-платформах всего лишь через две недели после выхода в прокат. По их мнению, зрители предпочтут дождаться онлайн-премьеры и в кинотеатры не пойдут.

Судя по всему, наступающие на традиционные кинотеатры онлайн-платформы пренебрегли ранее достигнутыми договорённостями о люфте минимум в 8 недель между прокатом и онлайном. В данном случае речь идёт о новогодних каникулах – времени для кинокассы поистине золотом, это касается и онлайна и оффлайна.

В кулуарах прошедшей в столице в четверг вечером премьеры фильма шептались о том, что всего по стране «Ёлки» запустили порядка 30% кинотеатров (не входящих в те сети, которые объявили «забастовку»). Это не означает, что фильм соберёт в прокате всего 30%: во-первых, те, кто взяли «Ёлки», «нагрузили» свой репертуар этим фильмом по максимуму. Во-вторых, посещаемость на каждом сеансе, скорее всего, будет выше обычной. Минус для продюсеров в том, что фильм удачным вряд ли можно назвать, и сарафанное радио может не сработать.

Тимур Бекмамбетов, глава студии Bazelevs, выпускающей «Ёлки 8», в разговоре с «Собеседником» был любезен, но немногословен:

– У сетей тяжёлое положение, им нужно принимать решения, исходя из этого. То, что они не стали брать фильм, это их право, их выбор, их бизнес, я не могу за них говорить. Потери тут прежде всего для зрителей, не для производителей. Должен быть выбор у людей.

Тимур Бекмамбетов пока не смог назвать предполагаемую цифру убытков для создателей картины, связанную с войной онлайн- и оффлайн-кинотеатров.