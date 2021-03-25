«Что бы сказал сам Градский?» Шоу «Голос» обвинили в нечестности

Очередной скандал назревает вокруг вокального шоу «Голос», юбилейный сезон которого приближается к финалу. Зрители раскритиковали последний выпуск программы без Александра Градского - маэстро ушёл из жизни 28 ноября. Недоумение поклонников проекта вызвали как итоги телефонного голосования, так и сомнительные решения некоторых наставников.

В команде Александра Градского перед полуфиналом оставались три артиста: Карина Купер, Алишер Каримов и Татьяна Качурина. На репетициях им помогали дети композитора: сын Даниил и дочь Мария. Татьяна Качурина исполнила песню из репертуара Анны Герман «Опустела без тебя земля», пустив несколько слез. Карина Купер спела композицию Hero, а Алишер Каримов - «Любимые глаза».

Как рассказывал «Собеседник», из-за смерти Градского решать, кто останется в проекте, должны были зрители. В итоге больше 50% аудитории отдали свои голоса Татьяне Качуриной, второе место занял Каримов, а Купер вылетела из проекта. Но интернет-пользователи увидели в этом большую несправедливость и раскритиковали шоу.