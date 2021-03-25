«Что бы сказал сам Градский?» Шоу «Голос» обвинили в нечестности
Поклонники программы недовольны последним выпуском и вспоминают странный инцидент во время «слепых прослушиваний»
Очередной скандал назревает вокруг вокального шоу «Голос», юбилейный сезон которого приближается к финалу. Зрители раскритиковали последний выпуск программы без Александра Градского - маэстро ушёл из жизни 28 ноября. Недоумение поклонников проекта вызвали как итоги телефонного голосования, так и сомнительные решения некоторых наставников.
В команде Александра Градского перед полуфиналом оставались три артиста: Карина Купер, Алишер Каримов и Татьяна Качурина. На репетициях им помогали дети композитора: сын Даниил и дочь Мария. Татьяна Качурина исполнила песню из репертуара Анны Герман «Опустела без тебя земля», пустив несколько слез. Карина Купер спела композицию Hero, а Алишер Каримов - «Любимые глаза».
Как рассказывал «Собеседник», из-за смерти Градского решать, кто останется в проекте, должны были зрители. В итоге больше 50% аудитории отдали свои голоса Татьяне Качуриной, второе место занял Каримов, а Купер вылетела из проекта. Но интернет-пользователи увидели в этом большую несправедливость и раскритиковали шоу.
«Исполнение Татьяны совсем не понравилось: всё мимо нот. Видимо, сильно переволновалась, бывает.. Интересно, что бы сказал сам Градский на такое исполнение? Он всегда был прямым и резким на оценки», - написала одна из комментаторов.
«Удивительно, думала Карина с Алишером будут в финале, Жалко Карину ужасно», - согласился другой поклонник «Голоса».
«Большинство комментов справедливые. Никто Татьяну не травит, а дают объективную оценку. Имеющий уши да услышал, что 54,6% взялись из не откуда. За Карину обидно, очевидно она должна была идти дальше», - отметил ещё один пользователь.
«Опять начинаются непонятки с голосованием как с дочкой Алсу», - напомнил комментатор о скандале двухлетней давности.
Но были и те, кто встал на защиту Качуриной.
«Танечка, держитесь! Вы спели так, как я ещё никогда не проникалась этой песней!!! Какие чёрствые душой и сердцем люди, а также музыкально глухие, что этого не слышат!», - написал один из пользователей.
Татьяна Качурина (сценический псевдоним MATANYA) учится на пятом курсе ГИТИСа в мастерской Надежды Бабкиной. На предыдущем этапе «Голоса» она исполнила песню в жанре обрядового фольклора «Архангельский свадебный плач». Остальные члены жюри подвергли критике выступление - Дима Билан заявил, что его пугают подобные композиции на концертах, а Леонид Агутин отметил, что ничего не понимает в таком высоком искусстве. Однако Александр Градский остался доволен своей подопечной и оставил её в проекте.
Другой скандал в «Голосе» связан с выбором Леонида Агутина, в команде которого оставались Вячеслав Явкин, Юрий Навроцкий и Элина Пан. Наставник отдал третье место Навроцкому, а лидером назвал Явкина. Однако зрители с этим не согласились и присудили победу Пан. В итоге Навроцкий все равно выбыл из проекта, но зрители посчитали неудачной выбор песни: «Паранойя» Николая Носкова, в которой сложно проявить вокальные данные.
«Это самая большая несправедливость по отношение к Юрию», - написал один из комментаторов.
«Буду надеяться, что его считают готовым артистом, которому не нужна помощь и только поэтому не пропустили дальше. Если нет, то его просто засудили... Слова Нагиева: "Ну что, Юра, не готов народ к большому шоубизу" это подтверждают», - согласился другой поклонник.
Несколько комментаторов вспомнили странный инцидент во время слепых прослушиваний. Тогда Агутин повернулся к Вячеславу Явкину, исполнившему «Беловежскую пущу». А после выступления жестами обратился к его группе поддержки, как будто узнал там кого-то.
Впрочем, Агутин сидел спиной как к выступавшему, так и к его друзьям - и не мог видеть их. Кроме того, к Явкину повернулись и остальные члены жюри.
Решения Пелагеи и Билана не вызвали особого недовольства у поклонников.