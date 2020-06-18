«Опустела без тебя земля». Впервые за историю «Голоса» кресло наставника осталось пустым

«Замены Градскому нет и не будет» – такими словами открыл первый эфир без легендарного наставника ведущий Дмитрий Нагиев. Память маэстро почтили минутой молчания. Александр Розенбаум исполнил «Песню о друге» Александра Градского и назвал смерть музыканта «невосполнимой утратой для музыки».

Три недели прошло со дня смерти Александра Градского, поэтому участникам трудно справиться с эмоциями. Многие еще не оправились от шока и боли потери, вспоминают его напутствия и последние слова. Как только взгляд падает на пустое кресло умершего музыканта, глаза его подопечных наполняются слезами. 10 лет певец и композитор воспитывал поколение новых музыкантов, словно готовя достойную смену. Как сказал участник Алишер Каримов, главное - «не подвести мастера».

Пелагея поддержала подопечных Градского словами, что сегодня всем непросто. Но несмотря на обстоятельства, артистам надо выходить на сцену и делать свою работу. А пустующее кресло даёт ощущение «незримого, но осязаемого присутствия Александра Борисовича».

Команда Градского осталась без поддержки мастера. По условиям «Голоса», кто проходит в следующий тур, теперь решают только зрители. Маэстро успел поучаствовать в записи двух выпусков, которые вышли в эфир уже после его кончины – 3 и 10 декабря. А также при жизни выбрал песню для своей подопечной, которая прозвучала в первом эфире без Градского – «Опустела без тебя земля» Анны Герман. С этой композицией участница Татьяна Качурина до слёз растрогала зрителей и прошла в полуфинал.