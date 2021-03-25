Саша Бортич вернётся в онлайн-кино после исчезновения из сериала «Бесит»

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» опубликовал новый трейлер фильма «Орёл и решка. Кино» и анонсировал его выход 6 января на своей платформе. Актриса Саша Бортич осталась как в трейлере, так и в списке актёров, причём под первым номером.

Фильм создан Натэллой Крапивиной, основателем телепроекта «Орёл и решка». По сюжету, ради спасения этой телепрограммы продюсер вынужден идти на отчаянный шаг и устраивает съёмки в закрытой и опасной стране. Судя по трейлеру, звёздная роль в «Орле и решке. Кино» уготована не столько Саше Бортич, сколько Александру Гудкову. Также в фильме снялись Екатерина Варнава, Александр Молочников и другие.

Ранее «Собеседник» писал об исчезновении актрисы Александры Бортич из сериала «Бесит» производства кинокомпании «КИТ» и «Газпром-медиа». Мы связывали это с участием Саши Бортич в протестных митингах в начале года. Однако тогда ни одна из сторон не прокомментировала ситуацию.