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Саша Бортич вернётся в онлайн-кино после исчезновения из сериала «Бесит»

Власти оставили её в покое или не дотянулись до стримингов?

Фото: кадр из фильма "Орёл и решка. Кино"

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» опубликовал новый трейлер фильма «Орёл и решка. Кино» и анонсировал его выход 6 января на своей платформе. Актриса Саша Бортич осталась как в трейлере, так и в списке актёров, причём под первым номером.

Фильм создан Натэллой Крапивиной, основателем телепроекта «Орёл и решка». По сюжету, ради спасения этой телепрограммы продюсер вынужден идти на отчаянный шаг и устраивает съёмки в закрытой и опасной стране. Судя по трейлеру, звёздная роль в «Орле и решке. Кино» уготована не столько Саше Бортич, сколько Александру Гудкову. Также в фильме снялись Екатерина Варнава, Александр Молочников и другие.

Ранее «Собеседник» писал об исчезновении актрисы Александры Бортич из сериала «Бесит» производства кинокомпании «КИТ» и «Газпром-медиа». Мы связывали это с участием Саши Бортич в протестных митингах в начале года. Однако тогда ни одна из сторон не прокомментировала ситуацию.

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