«Мы все тут при своем деле»: Градский перед смертью трогательно попрощался со зрителями шоу «Голос»

Первый канал показал последний выпуск шоу «Голос» с участием знаменитого певца и композитора Александра Градского. Программа транслировалась на «Орбиту», «Собеседник» посмотрел ее.

Как и неделю назад, выпуск открыл ведущий Дмитрий Нагиев.

— Осознать и принять эту потерю невозможно. И с каждым днём чувство глубокого опустошения не покидает всех нас, кто находился с ним рядом - на проекте и за его пределами. Потому мы не можем упустить ещё одну возможность посмотреть, как творил мастер, - сказал он.

Программа записывалась 18 ноября, когда Градский был ещё жив. Режиссёры старались избегать крупных кадров артиста, но даже на общих планах было видно, что ему очень тяжело. Градский дышал ртом, опирался на подлокотник и говорил дрожащим голосом. Однако до самых последних минут съёмки он был полностью погружен в творческий процесс.

В некоторых исполнителях Градский увидел огромный потенциал.

— Она вторая после меня (кто это смог спеть). Хочу посмотреть, у кого ещё это получится, - похвалил он свою воспитанницу Татьяну Качурину.

Комментируя выступления одного из членов команды Димы Билана, Градский не смог удержаться от критики.

— Я этого вообще не понимаю. Совсем. Я понимаю, что многие танцуют, и им это нравится. Но, может быть, потому что я давно не танцую, - улыбнулся он.

— Неправда, на «Голосе» мы танцевали! - возразила Пелагея, на что Градский ответил:

— Мы все тут при своём деле, - это были его последние слова в эфире.

Александр Градский умер 28 ноября на 73-м году жизни от инфаркта мозга. За свою жизнь певец и композитор написал музыку более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов. Выпустил более 18 альбомов, стал автором нескольких рок-опер и рок-балетов, множества песен.

Обязанности художественного руководителя театра «Градский Холл» временно возложены на народного артиста России Алексея Рыбникова.