Первый канал показал новый выпуск «Голоса» с ещё живым Градским

Первый канал показал новый выпуск программы «Голос», ставший первым после смерти одного из наставников - известного певца и композитора Александра Градского. Съёмка проходила 18 ноября, когда маэстро ещё был жив, но видно, что ему явно нездоровится. Шоу транслировалось на «Орбиту», «Собеседник» посмотрел его.

Открыл выпуск ведущий «Голоса» Дмитрий Нагиев, посвятивший трогательную речь ушедшему из жизни композитору.

— Для нас Градский был не просто наставником проекта. Он был наставником по жизни. Мудрый, непреклонный, бесстрашный, но при этом остро чувствовавший каждого, - отметил Нагиев.

По его словам, этот сезон «Голоса» будет посвящён памяти Градского.

— Мы считаем своим долгом показать то, над чем маэстро работал, - заключил Нагиев, после чего стала транслироваться запись программы от 18 ноября.

Судя по кадрам со съёмок «Голоса», оказавшимся в интернете, Градского доставляли в студию на каталке. В трансляцию этот эпизод не попал, но стало очевидно, что маэстро становится хуже. Перед ним вновь был установлен вентилятор чёрного цвета, замаскированный под пол.

Но, как и подобает настоящему профессионалу, Градский вовсю был вовлечён в творческий процесс. Он пытался подпевать своим воспитанникам и помогал им жестами, до последнего отдаваясь музыке. Особенно понравившиеся выступления он отмечал поднятым вверх большим пальцем. Во время исполнения песни «Выхода нет» Градский улыбался.