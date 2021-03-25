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Первый канал показал новый выпуск «Голоса» с ещё живым Градским

Маэстро отдавался шоу до последнего, хотя ему явно становилось хуже

Первый канал

Первый канал показал новый выпуск программы «Голос», ставший первым после смерти одного из наставников - известного певца и композитора Александра Градского. Съёмка проходила 18 ноября, когда маэстро ещё был жив, но видно, что ему явно нездоровится. Шоу транслировалось на «Орбиту», «Собеседник» посмотрел его.

Открыл выпуск ведущий «Голоса» Дмитрий Нагиев, посвятивший трогательную речь ушедшему из жизни композитору. 

— Для нас Градский был не просто наставником проекта. Он был наставником по жизни. Мудрый, непреклонный, бесстрашный, но при этом остро чувствовавший каждого, - отметил Нагиев.

По его словам, этот сезон «Голоса» будет посвящён памяти Градского. 

— Мы считаем своим долгом показать то, над чем маэстро работал, - заключил Нагиев, после чего стала транслироваться запись программы от 18 ноября. 

Судя по кадрам со съёмок «Голоса», оказавшимся в интернете, Градского доставляли в студию на каталке. В трансляцию этот эпизод не попал, но стало очевидно, что маэстро становится хуже. Перед ним вновь был установлен вентилятор чёрного цвета, замаскированный под пол. 

Но, как и подобает настоящему профессионалу, Градский вовсю был вовлечён в творческий процесс. Он пытался подпевать своим воспитанникам и помогал им жестами, до последнего отдаваясь музыке. Особенно понравившиеся выступления он отмечал поднятым вверх большим пальцем. Во время исполнения песни «Выхода нет» Градский улыбался.

Фото: Первый канал

Внимательно следил маэстро и за номерами своих коллег - Леонида Агутина, Пелагеи и Димы Билана. Говорить Градскому было тяжело, но он не мог не отметить талант некоторых исполнителей. 

— Вы очень способный человек, - обратился он к Юрию Навроцкому, члену команды Агутина, к которому, к слову, повернулся и на «Слепых прослушиваниях». 

Но некоторых и критиковал.

— Вы позволили себе несколько вольностей в мелодике. Уж если взялись за неё, то нужно было точно выдержать, - сказал он воспитаннику Билана. 

На следующей неделе Первый канал покажет последний выпуск «Голоса» с участием легендарного артиста. 

Александр Градский умер 28 ноября на 73-м году жизни от инфаркта мозга. За свою жизнь певец и композитор написал музыку более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов. Выпустил более 18 альбомов, стал автором нескольких рок-опер и рок-балетов, множества песен.

Обязанности художественного руководителя театра «Градский Холл» временно возложены на народного артиста России Алексея Рыбникова.

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