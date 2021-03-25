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«Дорогой генпрокурор, не делайте этого!» Лауреат премии «Большая книга» призвал не трогать «Мемориал»* – видео

Это заявление писатель Виктор Ремизов сделал в интервью «Собеседнику» после получения награды

Автор романа «Вечная мерзлота» Виктор Ремизов был награждён третьим призом самой авторитетной литературной премии России «Большая книга». Церемония состоялась в четверг вечером в Доме Пашкова в центре столицы. Выйдя на сцену, писатель поблагодарил красноярское отделение общества «Мемориал»* за помощь в создании романа, работа над которым шла семь лет.

В интервью «Собеседнику» Виктор Владимирович признался, что не следит за противостоянием «Мемориала»* и власти, не знал, что общество внесено в список «иноагентов» и рискует попасть в список запрещённых организаций:

- Кто сказал, что их закрывают? Я в это не верю. Просто не вижу никаких оснований. Может быть, будут какие-то придирки к правозащитному «Мемориалу»*: нынче правозащитой у нас заниматься не полезно для здоровья. Но исторический «Мемориал»* просто преступление трогать. Это настоящая память о людях, которые жили на этой земле. Они восстановили судьбы, наверное, уже сотен тысяч людей. С другой стороны, все эти материалы уже в публичном пространстве, и их это не коснётся. Но это самоотверженные, спокойные, тихие, милые люди (я говорю про красноярский «Мемориал»*), которых нельзя запрещать. Их надо награждать! Поэтому… Дорогой генеральный прокурор России, не делайте этого, это наше культурное достояние!

- Если не ошибаюсь, «Мемориал» чуть не первыми объявили иноагентами. Вам это не мешало в работе?

- Нет совершенно! Подождите, а почему их объявили иноагентами? Я об этом не знал. К сожалению, не очень слежу за такими вещами. Без их сайта, совершенно потрясающего, структурированного, без их кропотливой и долгой работы этой книжки просто не было бы. В их материалах абсолютно живые восстановленные судьбы, описанные не дураком чиновником, а нормальным человеком.

Книга Виктора Ремизова рассказывает о строительстве советскими зэками «Великой Сталинской Магистрали» - железной дороги длиной 1500 километров. Дорогу, названную «Великой Сталинской Магистралью», строили с северного Урала к Енисею в 1949-1953 годах. После смерти вождя выяснилось, что ветка не нужна. В центре повествования романа – судьбы нескольких семей, которые имели отношение к этому великому, ресурсозатратному и бессмысленному строительству.

Первую премию жюри отдало роману Леонида Юзефовича «Филэллин», вторую – книге Майи Кучерской «Лесков: Прозёванный гений». В кулуарах церемонии организаторы говорили, что разрыв между первой и второй премией был минимальным. Подробнее о результатах премии «Большая книга» 2021 года читайте здесь.

 

* общество «Мемориал», занимающееся сохранением памяти о репрессированных в СССР в годы большого террора, российские власти считают «иностранным агентом» и обязывают СМИ всякий раз это указывать

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