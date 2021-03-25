Названа лучшая книга года в России
Итоги самой престижной литературной премии «Большая книга» подвели в Москве
Роман «Филэллин» Леонида Юзефовича стал обладателем гран-при премии «Большая книга». Таковы итоги экспертного голосования. Второе место досталось роману «Лесков: Прозёванный гений» Майи Кучерской, третье - «Вечной мерзлоте» Виктора Ремизова.
Главный приз зрительских симпатий получил роман «Симон» Наринэ Абгарян. Читатели также отметили «Риф» Алексея Поляринова и «Сад» Марины Степновой. Конкурс блогеров (приз «Литблог») выиграл Иван Родионов с произведением «сЧётчик». Премиальный фонд премии составил 5,5 млн рублей, из них победитель получил 3 млн.