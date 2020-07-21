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«Давайте не будем смешивать творчество артиста и его личные взгляды»: коллеги заступились за Сашу Бортич

Ранее сообщалось, что актрису начали цензурировать за ее гражданскую позицию

Фото: Instagram @bortich

Российский актёр театра и кино Павел Устинов, которого судили в 2019 году по «Московскому делу» о протестах в Москве, выступил с защитой актрисы Саши Бортич. Видеозапись обращения он опубликовал в своем Instagram-аккаунте. 

Ранее Собеседник.ру писал о том, что актрису начали цензурировать после того, как она заступилась за актера Павла Устинова.

«Я хочу задать вопрос к людям ответственным за эти деяния, что Саша или другие артисты сделали не так. Почему артистов пытаются цензурировать за то, что они выражают свою гражданскую позицию в отношении полностью невиновного человека, которого не за что хотят отправить в колонию. При чем здесь творчество, съемки, кастинги, спектакли. Если артист полностью подходит под роль, хорошо выполняет поставленную режиссером задачу, у него есть талант. Почему с ним прекратят работать? Резюмируя все сказанное, давайте не будем превращать в одну кашу творчество артиста и его личные взгляды, которые, конкретно с моим случаем, были абсолютно оправданы и были приняты мной по человечески с благодарностью», – говорит Устинов. 

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