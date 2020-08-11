«Аккуратнее с фото на фоне храма». Саше Бортич посоветовали внимательнее выбирать места для селфи

Актриса Саша Бортич, имя которой по неизвестной причине вычеркнули из анонса сериала «Бесит», кажется, не очень сильно грустит по этому поводу.

Недавно она выложила селфи на фоне стены Храма Христа Спасителя со счастливой улыбкой на лице. «Безмакияжное прогулочное 🤍», - прокомментировала Саша свой естественный лук. Большинство подписчиков засыпали актрису комплиментами. Меньше, чем за сутки, пост собрал более 47 тысяч лайков. Это больше, чем обычно бывает на странице Саши.

﻿﻿﻿- Нафиг нужен макияж, когда так выглядишь без него! - пишет pilipenko_andrey.

- Естественная Природная КрасоТа... Это Бесценно... 🔥🔥🔥🔥🔥🔥,- комментирует gentile_man_italyano_vero.

- Храмное Христоспасительное), - шутит p.pekarev.

- На фоне храма аккуратнее 😁, - добавляет актер Евгений Пронин, напоминая о последних скандалах с заведением уголовных дел об оскорблении чувств верующих.