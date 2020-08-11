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«Аккуратнее с фото на фоне храма». Саше Бортич посоветовали внимательнее выбирать места для селфи

Пост собрал десятки тысяч лайков

Фото: Instagram

Актриса Саша Бортич, имя которой по неизвестной причине вычеркнули из анонса сериала «Бесит», кажется, не очень сильно грустит по этому поводу. 

Недавно она выложила селфи на фоне стены Храма Христа Спасителя со счастливой улыбкой на лице. «Безмакияжное прогулочное 🤍», - прокомментировала Саша свой естественный лук.  Большинство подписчиков засыпали актрису комплиментами. Меньше, чем за сутки, пост собрал более 47 тысяч лайков. Это больше, чем обычно бывает на странице Саши.

﻿﻿﻿- Нафиг нужен макияж, когда так выглядишь без него! - пишет pilipenko_andrey.

- Естественная Природная КрасоТа... Это Бесценно... 🔥🔥🔥🔥🔥🔥,- комментирует gentile_man_italyano_vero.

- Храмное Христоспасительное), - шутит p.pekarev.

- На фоне храма аккуратнее 😁, - добавляет актер Евгений Пронин, напоминая о последних скандалах с заведением уголовных дел об оскорблении чувств верующих.

Фото: Instagram

- Белая куртка, красная крышечка, белый стакан. Как тонко)))🤍❤🤍, - dmitrykoshovkin попытался разглядеть на фото запрещенный в Беларуси протестный БЧБ-флаг. Саша Бортич родилась именно в этой стране. 

Репутация гражданской активистки преследует Сашу после того, как она заступилась за актера Павла Устинова, который стал обвиняемым по «Московскому делу» о протестах летом 2019 года. Именно с этим многие связывают пропажу имени Бортич из анонса сериала «Бесит» на платформе Premier, входящей в холдинг «Газпром-Медиа». Сериал посвящён остросоциальной тематике. В нем будут затронуты «темы домашнего насилия, фальсификации с подкидыванием наркотиков, столкновение бумеров и зумеров, безумие тик-токеров и их аудитории», - говорится в анонсе.

Представители ООО «Премьер» сообщили «Собеседнику», что не комментируют ситуацию с Александрой Бортич.

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