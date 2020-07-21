Фигурант "московского дела" Павел Устинов принят в МХАТ Прилепина: интервью актера

Павел Устинов, тот самый актёр, кто по случайности был заметен омоновцами на московском митинге и затем буквально спасён оппозиционной общественностью от тюрьмы, принят в труппу МХАТ им. Горького.

Павел рад новой работе, пишет в фейсбуке: «Я выражаю свою искреннюю благодарность... что сейчас все именно так! Это не только мои усилия… Это усилия нескольких сотен тысяч людей! Спасибо!»

Действительно, когда Устинова осудили на 3,5 года колонии, на его защиту поднялась все, кто против беззакония и несправедливости. За Устинова вступался Константин Райкин (Павел – выпускник его мастерской), Андрей Звягинцев, Александр Калягин, Евгений Писарев, Дмитрий Крымов, Виктор Рыжаков. За Устинова стояли в пикетах и проводили флешмоб. В результате приговор ему смягчили до года условно.

Интересно, почему он выбрал театр, руководство которого находится на противоположной стороне баррикад? На той, где одобряются военные действия в Донбассе, крымнаш, а вовсе не оппозиционные митинги? Об этом мы и спросили Павла.

Свое первое интервью в статусе актера МХАТ им. Горького Устинов дал Sobesednik.ru.

– Павел, это было обдуманное решение? Вы изначально хотели во МХАТ Горького?

– Решение пришло мне в голову недавно, когда я попал на отборный этап в труппу театра. Эдуард Владиславович (Бояков, худрук МХАТ. – Прим. Sobesednik.ru) придумал новую систему: увидеть актёра непосредственно в деле, на читке пьесы. Но я давно думал о театре и думал, какой театр выбрать, что будет мне ближе. И вот когда я попробовал себя на сцене МХАТа им. Горького в поэтическом спектакле, мне понравилось, и я подумал, почему бы и нет.

– В какие театры вы еще пытались попасть?

– Были предложение из других театров, но, к сожалению, вакансий свободных там не было.

Сначала я хотел в «Гоголь-центр», потом в Театр им. Пушкина. И в Театр Наций к Миронову я тоже хотел пойти. Связывался с худруками, но понимаете, вакансии не везде есть.

И МХАТ Горького тоже мне приглянулся после того самого поэтического вечера. И я считаю, что это хороший театр.

– Павел, фокус в том, что вас отбили от реальной тюрьмы не Бояков или Прилепин, а те люди, кто не приемлет их взгляды, для которых нынешний МХАТ — это скрепный псевдопатриотизм и хорошо финансируемая идея «русского мира». У вас имеется по этому поводу когнитивный диссонанс?

– Вы знаете, у Эдуарда Владиславовича очень хорошие планы на этот театр. Он хочет сделать его современным, убрав всю махровость, но сохранив традиции.

– Павел, к традициям ни у кого нет претензий. Просто МХАТ считается сегодня самым благонадежным и даже реакционным театром, который обожает все действия власти, по указке которой вас и «замели» против всякого закона.

– Я не знаю, что вам на это сказать.

Я по-любому благодарен всем, кто выходил меня защищать. Но в театре я не для политики, а для творчества. И большинство театров находится под министерством культуры, а не только МХАТ им. Горького. Я уверен, что у МХАТа все впереди.

Знаете, я лично общался с Бояковым, и не увидел в нём и в его словах чего-то противоречащего нормальному мышлению. Наоборот, мне очень понравилось то, что он хочет внести современную ноту в свой театр и уйти от архаики. С августа мы начнём работу над новым спектаклем. Это инсценировка Эдуарда Боякова по роману Водолазкина «Лавр», так что все ещё впереди. Не надо критиковать.

– Хочется надеяться, но интересно, во что превратится вполне нейтральный «Лавр» о средневековой Руси? Наверняка его до отказа наполнят скрепами и духом «русского мира».

– А зачем только политикой интересоваться? Проза Водолазкина затрагивает и какие-то личностные и семейные ценности. Театр – для того, чтобы люди там лечили свои души.

– Павел, вы молодой парень, давайте подождём с лечением. К тому же это все бессмысленный пафос.

– Но у меня уже в жизни были моменты, после которых нужно лечить душу. И то, что тут затрагиваются личностные и семейные темы — мне это все очень близко.

– Семейная тема, кстати, теперь предмет Конституции. Вы голосовали за поправки?

– Я записался на голосование, но, к сожалению, в семье произошла трагедия, и я вынужден был уехать.

Но хотел проголосовать против, конечно же. Потому что меня не устраивает хотя бы тот пункт, по которому Конституционный суд России может игнорировать решения ЕСПЧ. Я сейчас подал свою жалобу в ЕСПЧ, и теперь Конституционный суд может и не удовлетворить его решение.

– Павел, я желаю вам успеха в любом случае, как и МХАТу – интересных спектаклей.