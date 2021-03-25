«Срочно вернуть иконы в гримерку Дорониной!». Что поменяется во МХАТ после увольнения Боякова

Эдуард Бояков уволился 1 ноября после соответствующей просьбы Владимира Кехмана - нового директора МХАТ им. Горького. После этого, как рассказал актёр театра Дмитрий Корепин, началась подготовка к возвращению Татьяны Дорониной. После того, как артистку заменил на посту худрука заменил Эдуард Бояков, она ни разу не появилась в театре.

- Кехман уже заявил, что намерен вернуть Доронину в театр. Сейчас, когда МХАТ наконец избавился от Боякова, нужно срочно вернуть прежний вид гримёрке Татьяны Васильевны, - рассказал NEWS.ru Дмитрий Корепин.

По словам актера, у Дорониной в театре была личная гримёрка, которая оказалась «почти полностью разрушены» после прихода Боякова.

- Гримерная Татьяны Васильевны была ее личным пространством. Стояли иконы, висели портреты из спектаклей. Доронина иногда ночевала в своей гримерной, когда оставалась в театре допоздна. При Боякове её вещи из гримерки были вынесены и до сих пор сложены в коридоре. Если Татьяна Васильевна, вернувшись, застанет свою гримёрную пустой, она расстроится. Поэтому надо срочно вернуть вещи Дорониной в её гримерную, — заключил Корепин.