Назначение Хабенского в МХТ. Кто плёл интриги вокруг Женовача?

Назначение Константина Хабенского худруком одного из главных театров страны – МХТ имени Чехова – стало неожиданностью. Ещё в сентябре экс-руководитель Сергей Женовач уверенно рассказывал журналистам о планах и намерениях проводить собственную политику, в том числе репертуарную и кадровую. Что могло привести к такому решению, помимо отражённого в заявлении Женовача «собственного желания»?

Главной интригой было незримое противостояние Сергея Женовача с Константином Богомоловым. Режиссёр, получивший в своё ведение театр классом ниже – «На Малой Бронной», накануне сбора труппы МХТ выразил неудовольствие тем, что там с репертуара сняли два его знаковых спектакля – «Идеальный муж» и «Карамазовы». Женовачу, который и принимал это решение, пришлось объясняться с журналистами.

Тогда же «Собеседник» поинтересовался у Сергея Женовача, готов ли он рассмотреть другие спектакли Богомолова, если тот их предложит театру. «Я сейчас не готов, - ответил Сергей Васильевич. - Это у Константина Юрьевича спросите, хочет ли он что-то предложить. Когда я сюда пришёл, мне хотелось, чтобы пришли другие режиссёры».

Константин Хабенский (тоже, между прочим, Константин Юрьевич) – человек, не связанный напрямую с Богомоловым. Как и с Евгением Мироновым, которому также приписывали желание возглавить МХТ, однако, по другой информации, с Евгением Витальевичем дело обстояло ровно обратным образом: ему не раз предлагали, но он отказывался. Хабенский представляется фигурой нейтральной, неконфликтной (как, впрочем, неконфликтный и Сергей Женовач) и очень творческой. Хабенский буквально только что поставил в МХТ свой спектакль «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена», где сам сыграл главную роль. Ещё из режиссёрского опыта – работа в кино («Собибор») – фильм, который получился весьма крепким для дебютанта. В основном Хабенский – конечно актёр.

Другой возможный фактор замены худрука – эффект Олега Табакова. Женовач сменил не просто творческого гиганта, но и всеобщего отца родного Олега Палыча, человека уникального, способного создать атмосферу одним только взглядом. В труппе бродили настроения не то чтобы откровенно враждебные в отношении Сергея Васильевича, а скорее ностальгические в отношении Табакова. Звёзды, которыми кишит МХТ и у которых есть влияние в стране, могли быть недовольны какими-то чисто техническими, житейскими вещами.

Впрочем, как житейскими? После того же сбора труппы Сергея Женовача спросили и о том, что он думает по поводу решения Олега Меньшикова уволить часть актёров из Театра имени Ермоловой. И Женовач коллегу Меньшикова поддержал. Однако и это вряд ли можно назвать причиной увольнения, ведь и сам Меньшиков, получивший в ответ громкий скандал, и относительно новый худрук МХАТа Горького Эдуард Бояков, к которому вопросов было ещё больше, остались на своих местах. (Разве только сегодня ему в директоры назначили небезызвестного Владимира Кехмана, но эта новость меркнет на фоне назначения Хабенского). Ещё более запущенной остаётся ситуация в «Ленкоме». Фигура Марка Захарова вполне сравнима с фигурой Олега Табакова и, представляется, что в МХТ при Женоваче порядка было всё-таки больше, чем в «Ленкоме», где директор Марк Варшавер взял на себя функции и художественного руководства.

К тому же Женовач явно не собирался увольнять топовых актёров, которые и могли на него «накатить бочку». Речь шла только о тех, кто несколько сезонов подряд не получает новых ролей. Но вот история с Андреем Бурковским, ушедшим на днях из МХТ (и наблюдатели склонны связывать это с фигурой Женовача), могла послужить триггером. Хотя, скорее всего, решение о кадровой перестановке было принято раньше.

Каким худруком будет Хабенский, покажет время. Пока представляется, что это назначение вряд ли будет провальным. Константин Юрьевич, на первый взгляд, готов к такой работе, и пока жалеть остаётся только о том, что мы будем гораздо меньше видеть талантливого и любимого актёра в знаковых ролях. Что касается Сергея Женовача, он, очевидно, сосредоточится на своей Студии театрального искусства, которая выросла из его мастерской в ГИТИСе. До сегодняшнего дня режиссёр совмещал художественное руководство в СТИ и в МХТ.