Сегодня, в 17:00

"Дело не в спектаклях". Худрук МХТ объяснил снятие с афиш спектаклей Константина Богомолова

Журналисты атаковали Сергея Женовача вопросами после сбора труппы

Фото: Андрей Струнин

Накануне сбора труппы Московского художественного театра имени Чехова, где сегодня открывается 124-й театральный сезон, режиссёр Константин Богомолов дал понять, что недоволен снятием сразу двух своих спектаклей из репертуара МХТ – «Идеального мужа» и «Карамазовых». В пятницу худруку Сергею Женовачу пришлось отвечать журналистам.

- Дело не в спектаклях, - сказал Женовач в фойе театра после того, как провёл сбор труппы. – Дело в жизнедеятельности театра. Как только выпускается премьера, минимум один или два спектакля должны уходить. Это происходит в любом театре. У Константина Аркадьевича Райкина, например, 8-9 названий [в афише], чтобы премьера игралась 5-6 раз [в месяц].

Когда Константин Юрьевич ушёл в Театр на Малой Бронной, [здесь] он оставил только пять работ. Это естественный путь движения вперёд. Спектакли эти хорошие, вошли в историю нашего театра, но это жизнь: будут и другие спектакли уходить. А у него свои театры, свои планы.

Sobesednik.ru поинтересовался у Сергея Женовача, готов ли он рассмотреть другие спектакли Константина Богомолова, если тот их предложит для МХТ.

- Я сейчас не готов. Это у Константина Юрьевича спросите, хочет ли он что-то предложить, - улыбнулся Сергей Васильевич. – Когда я сюда пришёл, мне хотелось, чтобы пришли другие режиссёры. Не потому что эти плохие. Они замечательные, все режиссёры, которые у нас трудились, и хочется, чтобы у них были свои театры, свои дома.

А это зависит от предложений. Но я очень рад, что в театре возникает именно такая компания. Ребята, которые приходят, - мне кажется, что это очень интересно, талантливо. Здесь дело не в личностях, чтобы вы поняли.

Сергей Женовач подчеркнул, что спектакли Константина Богомолова в репертуаре МХТ остаются. Это «Мужья и жёны» и «Три сестры». О критериях, какие спектакли снять, а какие оставить, он распространяться не стал:

- Я художественный руководитель и имею право. Ещё раз говорю: возраст спектакля, состояние артистов. Есть очень много нюансов, но это не связано с эстетическими пристрастиями.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 1 неделю назад

Владимир Зеленский - Sobesednik.ru: "Я человек очень чувствительный и эмоциональный. Но Путин более эмоциональный и менее рациональный"

Расследование 2 дня назад

Миллиарды рублей в Москве, нищета в регионах: Как живет российская художественная гимнастика

Спорт 1 неделю назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Расследование 1 неделю назад

Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Политика 1 неделю назад

Рамзану Кадырову отважились бросить вызов лишь два человека

Общество 2 недели назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Шоу-бизнес 47 минут назад

Звезда "Дикого Ангела" Факундо Арана хочет сняться с Козловским и дает советы Петрову

Культура и ТВ 51 минуту назад

Телеведущий Андрей Норкин женился через год после смерти жены

Шоу-бизнес 52 минуты назад

Измотался, ухаживая за Заворотнюк: Петра Чернышева перестали узнавать

Спорт 1 час назад

"Успокойтесь, хватило нам уже Олимпиад – до сих пор огребаем": в сети не в восторге от заявления Путина

Шоу-бизнес 1 час назад

Звезда "Дом-2" Алена Рапунцель вышла замуж за стриптизера

Культура и ТВ 2 часа назад

Марина Казанкова об отборе актрис-космонавток: Пересильд проходила всё как танк!

Спорт 4 часа назад

Российская сборная обновила рекорд по количеству медалей на летних Паралимпийских играх

Культура и ТВ 4 часа назад

"Он позвал ее": знакомый семьи назвал причину смерти Агамировой вслед за Сличенко

Шоу-бизнес 4 часа назад

Продюсер песни "Третье сентября" раскрыл секрет ее популярности

Шоу-бизнес 4 часа назад

Снова инвалидное кресло: Анита Цой в Турции угодила в "казус"

Шоу-бизнес 4 часа назад

Сергей Астахов раскрыл причину разрыва романа с Еленой Кориковой

Шоу-бизнес 4 часа назад

Анастасия Волочкова: "Если кого-то интересуют реальные снимки моей попы, я пришлю"

Шоу-бизнес 5 часов назад

Азиза: "Моя свекровь - жертва, а не аферистка!"

Шоу-бизнес 6 часов назад

"Все извиняются": подруга рассказала о состоянии Азизы после шоу Малахова

Культура и ТВ 6 часов назад

Куда пойти на выходные 3-5 сентября

Шоу-бизнес 6 часов назад

"Детство резко оборвалось": Настя Ивлеева пожаловалась на тяжелое прошлое

Шоу-бизнес 7 часов назад

Тайная внучка и роман с чиновником: как живет вдова Олега Табакова Марина Зудина

Культура и ТВ 7 часов назад

Старая сказка на новый лад: "Легенда о Зеленом Рыцаре" Дэвида Лоури

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика