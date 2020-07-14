- Дело не в спектаклях, - сказал Женовач в фойе театра после того, как провёл сбор труппы. – Дело в жизнедеятельности театра. Как только выпускается премьера, минимум один или два спектакля должны уходить. Это происходит в любом театре. У Константина Аркадьевича Райкина, например, 8-9 названий [в афише], чтобы премьера игралась 5-6 раз [в месяц].

Когда Константин Юрьевич ушёл в Театр на Малой Бронной, [здесь] он оставил только пять работ. Это естественный путь движения вперёд. Спектакли эти хорошие, вошли в историю нашего театра, но это жизнь: будут и другие спектакли уходить. А у него свои театры, свои планы.

Sobesednik.ru поинтересовался у Сергея Женовача, готов ли он рассмотреть другие спектакли Константина Богомолова, если тот их предложит для МХТ.

- Я сейчас не готов. Это у Константина Юрьевича спросите, хочет ли он что-то предложить, - улыбнулся Сергей Васильевич. – Когда я сюда пришёл, мне хотелось, чтобы пришли другие режиссёры. Не потому что эти плохие. Они замечательные, все режиссёры, которые у нас трудились, и хочется, чтобы у них были свои театры, свои дома.

А это зависит от предложений. Но я очень рад, что в театре возникает именно такая компания. Ребята, которые приходят, - мне кажется, что это очень интересно, талантливо. Здесь дело не в личностях, чтобы вы поняли.

Сергей Женовач подчеркнул, что спектакли Константина Богомолова в репертуаре МХТ остаются. Это «Мужья и жёны» и «Три сестры». О критериях, какие спектакли снять, а какие оставить, он распространяться не стал:

- Я художественный руководитель и имею право. Ещё раз говорю: возраст спектакля, состояние артистов. Есть очень много нюансов, но это не связано с эстетическими пристрастиями.