"Люди идут на поводу у совка": худрук МХТ поддержал Олега Меньшикова в вопросе увольнения актёров

Художественный руководитель Московского художественного театра имени Чехова Сергей Женовач на старте сезона прокомментировал скандал в Театре имени Ермоловой, где уволенные Олегом Меньшиковым артисты устроили пресс-конференцию и припомнили ему некоторые грехи, обвинив, в частности, в срыве спектаклей из-за пьянства. Судя по словам Сергея Женовача, нельзя исключать вероятности увольнений и в МХТ, тем более что труппа театра, по его словам, переполнена.

– Вам кажется, что человек, который проработал в театре, становится частью этого театра. А мне кажется, что это глубокое заблуждение, – сказал Женовач в ответ на вопрос, может ли он поступить, как Меньшиков. – Мы сейчас все живём в контрактной системе: от сезона к сезону. Не будет движения вперёд, не будет развития, если человек уже несколько сезонов не выходит на сцену. К этому не надо относиться трагически или драматически. Это естественная жизнь не только в театре, но везде. И в футболе так же – меняются тренеры, меняются разные команды. Просто люди, которые начинают об этом размышлять, мне кажется, идут на поводу у каких-то стереотипов, у какого-то, простите, совка. Кто же откажется от артиста, на которого зритель приходит и режиссёры рвутся с ним работать? Конечно, [сложное] решение принимает художественный руководитель театра, на нём ответственность. Поэтому… такая же история будет. Это действительно болезненный момент, потому что мы болеем за каждого артиста, искренне, честно. Но это жизнь. Как уходят спектакли, так же происходит и ротация артистов.

Накануне нового сезона в труппу МХТ новых актёров не принимали.