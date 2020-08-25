Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 17:28

ФСИН консультировал создателей сериала о жизни в колонии, где надзирательница просит изнасиловать заключённого

Тюремный ситком «Исправление и наказание» выйдет на канале ТНТ в 2022 году

Фото: YouTube «Телеканал ТНТ»

исполнительница главной роли Анна Михалкова

С конца августа в Пермской области идут съёмки нового сериала ТНТ. На этот раз теледраматурги взяли в разработку тему жизни в заключении. Рабочее название сериала – «Исправление и наказание». Сериал будет промаркирован ограничением «16+».

Только сейчас СМИ и телеграм-каналы обратили внимание на цитату из интервью продюсера сериала Ямура Гильмутдинова порталу 59.ru. Там он говорил о взаимодействии съёмочной команды со ФСИН:

«Мы показали пилотную серию пресс-службе ФСИН России, и у нас установился хороший контакт. Нам оказывают необходимую помощь, в том числе и качественно консультируют. Сама же идея — написать ситком именно с такой тематикой — родилась от желания социальной справедливости. Говоря словами главной героини, в каждом человеке есть добро, только многие об этом забыли, надо их просто подтолкнуть»

Главная роль в сериале досталась Анне Михалковой. Трейлер картины был представлен 21 октября во время презентации сезона-2022 на ТНТ. Михалкова исполняет роль добродушной надзирательницы колонии-поселения, где пытается использовать максимально гуманные методы работы с осуждёнными.

Её подход меняется, когда в колонию прибывают отбывать срок её богатые родственники по линии отца. Отец, к слову, ранее бросил семью, а на мать главной героини оформил множество долгов. В итоге надзирательница просит одного из заключённых изнасиловать её родственника.

Ряд вопросов ко ФСИН появился именно из-за этого эпизода. На фоне громких скандалов в связи с видеозаписями пыток в колониях такие шутки звучат не очень весело.

Напомним, что ранее во Франции политическое убежище запросил бывший заключённый саратовской колонии Сергей Савельев. Именно он передал правозащитникам из Gulagu.net терабайты видеосъёмок с применением пыток в отношении осуждённых.

Самый популярный комментарий под презентацией нового сезона ТНТ на канале в YouTube на момент публикации такой: «А съёмочную группу "Исправления и наказания" ФСИН проконсультировала как пользоваться шваброй?» Напомним, что в одном из первых видео, опубликованным Gulagu.net, капо-разработчики засовывали осуждённому в задний проход черенок от швабры, требуя выдать некую информацию.

Её подход меняется, когда в колонию прибывают отбывать срок её богатые родственники по линии отца. Отец, к слову, ранее бросил семью, а на мать главной героини оформил множество долгов. В итоге надзирательница просит одного из заключённых изнасиловать её родственника.

Ряд вопросов ко ФСИН появился именно из-за этого эпизода. На фоне громких скандалов в связи с видеозаписями пыток в колониях такие шутки звучат не очень весело.

Напомним, что ранее во Франции политическое убежище запросил бывший заключённый саратовской колонии Сергей Савельев. Именно он передал правозащитникам из Gulagu.net терабайты видеосъёмок с применением пыток в отношении осуждённых.

Самый популярный комментарий под презентацией нового сезона ТНТ на канале в YouTube на момент публикации такой: «А съёмочную группу "Исправления и наказания" ФСИН проконсультировала как пользоваться шваброй?» Напомним, что в одном из первых видео, опубликованным Gulagu.net, капо-разработчики засовывали осуждённому в задний проход черенок от швабры, требуя выдать некую информацию.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 2 дня назад

Роман Баданин*: Россияне готовы оплачивать расследования про коррупцию

Расследование 1 день назад

Курортный Роман Татьяны Навки

Расследование 1 неделю назад

Полный дурдом: Как руководство психиатрических центров Москвы связано с «Единой Россией»

Политика 1 неделю назад

Кооператив «Геленджик»

Общество 1 неделю назад

Одна Сатана: Супруги-сатанисты убивали и ели других поклонников дьявола

Расследование 3 недели назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Шоу-бизнес 45 минут назад

Вячеслав Малафеев готов к новым отношениям после размолвки в семье

Шоу-бизнес 51 минуту назад

Лариса Долина снова спровоцировала скандал с Валей Карнавал

Спорт 1 час назад

Экс-главу фан-клуба «Спартака» отправили в СИЗО. Он ударил журналиста в лицо

Шоу-бизнес 1 час назад

Дочь Даны Борисовой объявила голодовку из-за разбитого телефона

Шоу-бизнес 2 часа назад

Виктория Боня умудрилась в один день разругаться с Собчак и Бородиной

Шоу-бизнес 6 часов назад

«Охрана за 300 тысяч и 5 кг черной икры»: Гоген Солнцев рассказал о грядущей свадьбе

Шоу-бизнес 6 часов назад

"Дочь ударила Машу и сбежала!": муж Распутиной рассказал о ненависти со стороны наследницы

Культура и ТВ 12 часов назад

Провокационный рецепт спасения семьи

Шоу-бизнес 13 часов назад

Клава Кока рассказала о корпоративе в замке, где она пела для двоих

Шоу-бизнес 22 часа назад

Алена Водонаева боится сойти с ума из-за бабушки-вампира

Шоу-бизнес 22 часа назад

Елена Борщёва о ДТП с Собчак: «Я сама ездила по этим сочинским серпантинам»

Шоу-бизнес 23 часа назад

"Мерзкая погода, каникулы Собянина..." Дочь ресторатора Аркадия Новикова сообщила, что бежит из России

Культура и ТВ 1 день назад

Александр Ширвиндт: Я могу быть президентом подземного перехода

Шоу-бизнес 1 день назад

Ксения Собчак: «Обычно пассажиров ДТП так не прессуют»

Шоу-бизнес 1 день назад

Настя Ивлеева рассказала, как чувствует себя после развода и поцелуя с Собчак

Шоу-бизнес 1 день назад

Новая звездная мода: кто из знаменитостей завел собаку за 300 000 рублей?

Шоу-бизнес 1 день назад

Волочкова пожаловалась на истерики бывшей жены своего нового мужчины

Спорт 1 день назад

Бывшая ученица Станислава Жука рассказала о соперничестве с Тутберидзе

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика