ФСИН консультировал создателей сериала о жизни в колонии, где надзирательница просит изнасиловать заключённого

С конца августа в Пермской области идут съёмки нового сериала ТНТ. На этот раз теледраматурги взяли в разработку тему жизни в заключении. Рабочее название сериала – «Исправление и наказание». Сериал будет промаркирован ограничением «16+».

Только сейчас СМИ и телеграм-каналы обратили внимание на цитату из интервью продюсера сериала Ямура Гильмутдинова порталу 59.ru. Там он говорил о взаимодействии съёмочной команды со ФСИН:

«Мы показали пилотную серию пресс-службе ФСИН России, и у нас установился хороший контакт. Нам оказывают необходимую помощь, в том числе и качественно консультируют. Сама же идея — написать ситком именно с такой тематикой — родилась от желания социальной справедливости. Говоря словами главной героини, в каждом человеке есть добро, только многие об этом забыли, надо их просто подтолкнуть»

Главная роль в сериале досталась Анне Михалковой. Трейлер картины был представлен 21 октября во время презентации сезона-2022 на ТНТ. Михалкова исполняет роль добродушной надзирательницы колонии-поселения, где пытается использовать максимально гуманные методы работы с осуждёнными.

Её подход меняется, когда в колонию прибывают отбывать срок её богатые родственники по линии отца. Отец, к слову, ранее бросил семью, а на мать главной героини оформил множество долгов. В итоге надзирательница просит одного из заключённых изнасиловать её родственника.

Ряд вопросов ко ФСИН появился именно из-за этого эпизода. На фоне громких скандалов в связи с видеозаписями пыток в колониях такие шутки звучат не очень весело.

Напомним, что ранее во Франции политическое убежище запросил бывший заключённый саратовской колонии Сергей Савельев. Именно он передал правозащитникам из Gulagu.net терабайты видеосъёмок с применением пыток в отношении осуждённых.

Самый популярный комментарий под презентацией нового сезона ТНТ на канале в YouTube на момент публикации такой: «А съёмочную группу "Исправления и наказания" ФСИН проконсультировала как пользоваться шваброй?» Напомним, что в одном из первых видео, опубликованным Gulagu.net, капо-разработчики засовывали осуждённому в задний проход черенок от швабры, требуя выдать некую информацию.