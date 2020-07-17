В Ленкоме зреет бунт против Евгения Миронова

В минувшее воскресенье директор «Ленкома» Марк Варшавер собрал свой директорский совет. Мероприятие было экстренным. Главной его причиной стала информация о том, что до 15 октября в «Ленком» должен быть наконец назначен художественный руководитель.

К слову, срочно «охудручен» должен быть и Театр Сатиры, откуда уволился на днях Александр Ширвиндт, и театр «Ромэн», который после смерти Николая Сличенко тоже живёт без руля и без ветрил и вообще отменил спектакли.

Надеемся, Театр Сатиры не успеет повторить судьбу «Ленкома», хотя предпосылки к тому имеются – в методах управления «сатирического» директора Мамеда Агаева и «ленкомовского» Марка Варшавера имеется много общего.

Но горячее всего ситуация в «Ленкоме», конечно. Она, можно сказать, раскалилась добела. Марку Варшаверу полгода назад удалось отбиться от назначения худруком «Ленкома» Юрия Бутусова, да и вообще кого бы то ни было.

А вот теперь, кажется, всё. Придётся, в лучшем случае, подвинуться, чтобы дать кому-то (есть пара имён, но писать об этом рано), вытащить несчастный тонущий «Ленком» из болота. Впрочем, сам г-н Варшавер нынешнее состояние театра, которым он рулит, болотом категорически не считает. А тех, кто его критикует, он разносит в клочки. Как разнёс на своём совете критическую публикацию в «Собеседнике». Как посмели! «Я такую информацию не давал!» – высказал нам Марк Борисович свой гнев.

В смысле? О Ленкоме позволено писать только с разрешения г-на Варшавера? Ну и дела. Может, это гиперуверенность в своей власти, а может, банальный отрыв от реальности, кто же знает, но записывать критиков во враги – это немного ту мач.

Но ладно «Собеседник», во враги-варяги на совете в «Ленкоме», как говорят, записали Евгения Витальевича Миронова. Мол, Евгений Миронов, человек влиятельный, лоббирует на пост худрука «Ленкома» какого-то современного и успешного режиссёра. Чтобы этого не допустить, директор призвал артистов «отбиваться» и написать коллективное письмо о том, что «Ленкому», по-прежнему никто, кроме него, Варшавера, не нужен.

Нынешний состав совета при Варшавере усечён, конечно, там остались только безусловно лояльные директору люди. И туда, наоборот, не входят народные артисты России Владимир Юматов, Иван Агапов, Александра Захарова, Александр Сирин, Дмитрий Певцов.

Так что подпишут ли такую челобитную артисты «Ленкома» – неизвестно. Если директор будет вызывать всех и каждого по одному, что очень может быть, что и подпишут.

Но пока в «Ленкоме» гнетущая тишина. Все понимают, что перемены неизбежны, но обсуждений избегают – кто-то из опасений попасть во враги нынешнего директора, а кому-то, наверное, и в болоте отлично.

P. S. Заодно с призывами обороняться от назначения в «Ленком» худрука, директор убирает из репертуара ещё один спектакль Марка Захарова – «Фальстаф и принц Уэльский». Скоро очередь дойдёт и до «Юноны и Авось», видимо.