«Ленком». Спустя два года после Марка Захарова
Два года назад — 28 сентября 2019-го — ушёл из жизни Марк Захаров. Как и чем «Ленком», которым Захаров руководил 46 лет, живет без него
Уход худрука такого масштаба — всегда невосполним для театра, и всегда нужно время, чтобы найти новое дыхание для следующей жизни. И два года достаточный, кажется, срок, чтобы это сделать. Но «Ленком», который еще недавно называли уникальным и легендарным, в котором суперзвёзд было больше, чем в любом другом театре, кажется, необратимо утратил былую высоту, и уверенно продолжает идти вниз, теряя по дороге остатки своей славы.
Многие видят проблему «Ленкома» в том, что там нет нового худрука. После ухода Захарова функции художественного руководителя взял на себя давний директор театра Марк Варшавер, считая, что сил и компетенций для этого у него достаточно. Марк Борисович вообще не скупится на лестные слова о самом себе: «В «Ленкоме» уникальный директор — это я, Варшавер Марк Борисович… худруки после Марка Анатольевича «Ленкому» не нужны. Я считаю, что лучше кандидатуры, чем я, сегодня для Ленкома нет. У меня нет преемника… я не вижу рядом такого же талантливого человека».
Кроме слов, в активе постзахаровского «Ленкома» только ремейк «Поминальной молитвы», хотя Захаров всегда был против ее восстановления, считая, что без Горина и Леонова любое воспроизведение этого легендарного спектакля будет лишь его бледной тенью, и перенос уже давно существующей антрепризной постановки Астрахана «Доходное место» на ленкомовскую сцену.
Ну да, два года пандемии. Но, например, в театре Вахтангова за эти же два последних года поставлено 10 (десять!) новых спектаклей и открыт памятник самому Вахтангову.
Руководство «Ленкома» ничем таким не озаботилось. При всех признаниях директора Варшавера в почтении к создавшему «Ленком» Марку Захарову, его не видели ни на отпевании «друга» два года назад, ни год назад на открытии памятника на могиле на Новодевичьем. Но это не беда — это, как говорится, личное дело каждого.
Беда в том, что директор убирает из репертуара «Ленкома» спектакли, созданные Захаровым. Снят спектакль «Попрыгунья», поставленный Марком Захаровым в 2013-м, убран и «День опричника» 2016 года. Убрали и «Капкан» — последний спектакль Мастера, доведенный до сцены его дочерью Александрой. Роли в этих спектаклях играли ведущие актеры Ленкома, включая и Александру Захарову, которая, очень похоже, попала в особую немилость к директору Варшаверу. Ее просто лишают легендарных ролей, а новых не дают, да и где их взять, если в Ленкоме нет новых спектаклей. Дело дошло до того, что директор распорядился выкинуть фотографию Александры из мемориального кабинета ее отца Марка Захарова, где она была 30 лет в ряду других ленкомовцев. Причём собственная фотография М.Б. Варшавера в кабинете Захарова висит на самом видном месте — прямо над столом.
Впрочем, и упоминаний имени Марка Захарова в связи с «Ленкомом» Марк Варшавер, кажется, уже избегает. Говорит только в довольно странном контексте «так хорошо, как сейчас, при Захарове не было». Похоже на то, что сама память о мастере, создавшем «Ленком», просто уничтожается.
Его портрет — выразительный профиль легендарного режиссера — появился на стене дома напротив «Ленкома» ночью накануне похорон. Это был сердечный порыв актеров-ленкомовцев. Недавно изображение отреставрировали, добавили автограф Захарова и сделали подсветку, чтобы портрет можно было увидеть и в темноте. «Той несчастной осенью, когда ребята-актеры сделали этот портрет, было сильное ощущение того, что отец вернулся как бы посмотреть на свой театр, на нас... И все это время отец как будто приглядывает за театром… И мне кажется, что ему не всё нравится», – с горечью говорит Александра Захарова, чьими стараниями и на чьи деньги и был восстановлен и освещён портрет мастера.
Директор, получивший «Ленком» как бы в наследство, не дал ни копейки. «Раньше мои просьбы к дирекции как-то помочь не были услышаны. А сейчас уже и не нужно», — говорит Саша Захарова.
Легендарному режиссеру действительно не понравилось бы, что сегодня происходит с его театром. Это и немудрено. Качество спектаклей падает, зато интенсивность самовосхвалений нынешнего главы «Ленкома» растет невероятно! Даже неудобно как-то читать интервью Марка Борисовича Варшавера, где он ничтоже сумняшеся сравнивает свои «достижения» с тем, что «было при Захарове» – ставя себе в заслугу антрепризы, а также бесконечные и бессмысленные вводы второстепенных актеров на роли в легендарных спектаклях, которые еще недавно блестяще исполняли Дмитрий Певцов, Александр Лазарев, Александра Захарова, Наталья Щукина (недавно из-за этого уволившаяся из «Ленкома») и другие ленкомовские звезды.
Новое-старое руководство гордится тем, что в некогда сильные спектакли на знаковые роли вводятся артисты массовки. Он ускоренными темпами вводит во все знаковые спектакли по несколько артистов на одну роль — например, новых вводов в «Фигаро» — целых 13! И то, что это разрушает спектакль, руководство театра, похоже, не волнует. Зато с таким подходом можно покрыть гастролями разом всю страну, как когда-то по России и СНГ разъезжали с чесом сразу несколько клонов «Ласкового мая» и «Стрелок».
В самом «Ленкоме», где когда-то были сплошные аншлаги, билеты часто предлагаются с дисконтом 50%.
Конечно, молодым актерам нужно расти, но похоже, что «Ленком» теперь не то место, где зажигаются звезды. Здесь не будет ни нового Абдулова, ни Караченцева. На, так сказать, премьерном «Доходном месте» в неполном зале уже по большей части совсем другой, не захаровский зритель, смеющийся над самыми пошлыми и провинциальными приемами. Все это выглядит не то что позавчерашним, но мертворожденным, несмотря на усердие комедийной актрисы Железняк. И кстати, о доходном месте — одно лишь право проката этого спектакля Варшавер купил у продюсера Янкловича за 42 млн 850 тысяч рублей.
Валерий Янклович — очень давний бизнес-партнер Марка Варшавера, базирующийся в «Ленкоме», хотя никакого юридически внятного отношения к театру он не имеет. При этом в театре говорят, что авторские права на спектакли Захарова почему-то тоже принадлежат Янкловичу. Загадка. На «Госзакупках» можно увидеть ещё много загадок с договорами на огромные суммы, заключёнными дирекцией «Ленкома».
«Вы будете довольны, — сказал Варшавер в самом начале этого сезона. — Будет интересно. И самое главное, в следующем сезоне будет продолжение прошедшего сезона. На новый 95-й сезон приглашен режиссёр Леонид Трушкин, который будет ставить «Дальше — тишина».
Куда уж интереснее. Просто песня. В прошедшем сезоне в «Ленкоме» сделали «Доходное место», а дальше… «Дальше — тишина».
PS: Ушёл Захаров – ушёл великий театр. В «Ленкоме» осталась прачечная – и нет, это не метафора и не отсылка к сериалу «Во все тяжкие». Там реально есть отличная прачечная, а полюс к ней большой спортзал, кафе и баня, которыми нынешнее руководство гордится, и в этом случае – по праву.