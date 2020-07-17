«Ленком». Спустя два года после Марка Захарова

Впрочем, и упоминаний имени Марка Захарова в связи с «Ленкомом» Марк Варшавер, кажется, уже избегает. Говорит только в довольно странном контексте «так хорошо, как сейчас, при Захарове не было». Похоже на то, что сама память о мастере, создавшем «Ленком», просто уничтожается.

Его портрет — выразительный профиль легендарного режиссера — появился на стене дома напротив «Ленкома» ночью накануне похорон. Это был сердечный порыв актеров-ленкомовцев. Недавно изображение отреставрировали, добавили автограф Захарова и сделали подсветку, чтобы портрет можно было увидеть и в темноте. «Той несчастной осенью, когда ребята-актеры сделали этот портрет, было сильное ощущение того, что отец вернулся как бы посмотреть на свой театр, на нас... И все это время отец как будто приглядывает за театром… И мне кажется, что ему не всё нравится», – с горечью говорит Александра Захарова, чьими стараниями и на чьи деньги и был восстановлен и освещён портрет мастера.

Директор, получивший «Ленком» как бы в наследство, не дал ни копейки. «Раньше мои просьбы к дирекции как-то помочь не были услышаны. А сейчас уже и не нужно», — говорит Саша Захарова.

Легендарному режиссеру действительно не понравилось бы, что сегодня происходит с его театром. Это и немудрено. Качество спектаклей падает, зато интенсивность самовосхвалений нынешнего главы «Ленкома» растет невероятно! Даже неудобно как-то читать интервью Марка Борисовича Варшавера, где он ничтоже сумняшеся сравнивает свои «достижения» с тем, что «было при Захарове» – ставя себе в заслугу антрепризы, а также бесконечные и бессмысленные вводы второстепенных актеров на роли в легендарных спектаклях, которые еще недавно блестяще исполняли Дмитрий Певцов, Александр Лазарев, Александра Захарова, Наталья Щукина (недавно из-за этого уволившаяся из «Ленкома») и другие ленкомовские звезды.

Новое-старое руководство гордится тем, что в некогда сильные спектакли на знаковые роли вводятся артисты массовки. Он ускоренными темпами вводит во все знаковые спектакли по несколько артистов на одну роль — например, новых вводов в «Фигаро» — целых 13! И то, что это разрушает спектакль, руководство театра, похоже, не волнует. Зато с таким подходом можно покрыть гастролями разом всю страну, как когда-то по России и СНГ разъезжали с чесом сразу несколько клонов «Ласкового мая» и «Стрелок».

В самом «Ленкоме», где когда-то были сплошные аншлаги, билеты часто предлагаются с дисконтом 50%.

Конечно, молодым актерам нужно расти, но похоже, что «Ленком» теперь не то место, где зажигаются звезды. Здесь не будет ни нового Абдулова, ни Караченцева. На, так сказать, премьерном «Доходном месте» в неполном зале уже по большей части совсем другой, не захаровский зритель, смеющийся над самыми пошлыми и провинциальными приемами. Все это выглядит не то что позавчерашним, но мертворожденным, несмотря на усердие комедийной актрисы Железняк. И кстати, о доходном месте — одно лишь право проката этого спектакля Варшавер купил у продюсера Янкловича за 42 млн 850 тысяч рублей.

Валерий Янклович — очень давний бизнес-партнер Марка Варшавера, базирующийся в «Ленкоме», хотя никакого юридически внятного отношения к театру он не имеет. При этом в театре говорят, что авторские права на спектакли Захарова почему-то тоже принадлежат Янкловичу. Загадка. На «Госзакупках» можно увидеть ещё много загадок с договорами на огромные суммы, заключёнными дирекцией «Ленкома».

«Вы будете довольны, — сказал Варшавер в самом начале этого сезона. — Будет интересно. И самое главное, в следующем сезоне будет продолжение прошедшего сезона. На новый 95-й сезон приглашен режиссёр Леонид Трушкин, который будет ставить «Дальше — тишина».

Куда уж интереснее. Просто песня. В прошедшем сезоне в «Ленкоме» сделали «Доходное место», а дальше… «Дальше — тишина».

PS: Ушёл Захаров – ушёл великий театр. В «Ленкоме» осталась прачечная – и нет, это не метафора и не отсылка к сериалу «Во все тяжкие». Там реально есть отличная прачечная, а полюс к ней большой спортзал, кафе и баня, которыми нынешнее руководство гордится, и в этом случае – по праву.