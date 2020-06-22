Александр Ширвиндт: Худруков заменят продюсеры, которые будут нанимать режиссеров
После того, как появилась информация, что 87-летний Александр Ширвиндт покидает пост художественного руководителя театра Сатиры, сославшись на возраст и усталость, многие задумались: а кто и в каком возрасте возглавлял и возглавляет театры?
Самые старые худруки театров
Пару лет назад в интервью «Собеседнику» Ширвиндт сказал:
– Суммарный возраст одиннадцати художественных руководителей московских театров старше Москвы. Ведь каждому от 80 до 86 лет! Вот где реформа, наверное, нужна. Но реформа – не революция – не хочется крови и смертей.
Он стал руководителем театра в 2000 году, заменив на этом посту Валентина Плучека, которому на тот момент был 91 год. Он уже болел и не мог управлять театром Сатиры, у руля которого был больше 40 лет.
На сегодняшний день самый старший из худруков – 88-летний Александр Левенбук, который возглавляет еврейский театр «Шолом» с 1988 года. Театр этот не самый популярный в Москве, но стабильно выпускает спектакли и гастролирует. Вместе с ним могла бы лидировать 88-летняя Татьяна Доронина, которая до 2018 года возглавляла МХАТ имени Горького. Но все помнят, как ее сместили, назначив на номинальный пост Президента театра.
Так же с 1988 года возглавляет Малый театр Юрий Соломин. Сегодня ему 86 лет, но на вопросы об уходе с поста или о приемнике он предпочитает не отвечать.
Вообще, чемпионом среди художественных руководителей московских театров по возрасту можно считать Павла Хомского, который возглавлял театр имени Моссовета больше 30 лет и ушел из жизни, будучи худруком в 91 год.
До самой смерти руководил театром Ленком и Марк Захаров. Когда он ушел из жизни, ему было 85 лет. Легендарный руководитель театра имени Маяковского Андрей Гончаров, возглавлявший труппу чуть более 30 лет, тоже оставался на своем посту до конца жизни – он умер в 83 года.
А вот художественный руководитель театра имени Ермоловой Владимир Андреев поступил иначе – он по собственному желанию отказался от руководства, когда ему исполнилось 82 года. И порекомендовал взамен себя Олега Меньшикова.
Пока доподлинно неизвестно, выбрал ли Александр Ширвиндт кого-то к себе в приемники. Но на наш вопрос об этом он уклончиво ответил:
– Думаю, что худруки, как атавизм, отпадут, а в театрах останется мощный продюсер, нанимающий режиссуру. Звучит грустновато, конечно. Или это идеально совмещенная фигура худрук-директор, в одном лице, чтобы не ревновать друг друга к полномочиям, а ссориться с самим собой.