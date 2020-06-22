Александр Ширвиндт: Худруков заменят продюсеры, которые будут нанимать режиссеров

Самые старые худруки театров

Пару лет назад в интервью «Собеседнику» Ширвиндт сказал:

– Суммарный возраст одиннадцати художественных руководителей московских театров старше Москвы. Ведь каждому от 80 до 86 лет! Вот где реформа, наверное, нужна. Но реформа – не революция – не хочется крови и смертей.

Он стал руководителем театра в 2000 году, заменив на этом посту Валентина Плучека, которому на тот момент был 91 год. Он уже болел и не мог управлять театром Сатиры, у руля которого был больше 40 лет.