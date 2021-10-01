«Это уже не цензура, а гораздо опаснее»: Лия Ахеджакова рассказала о допросе следователя

Актриса театра «Современник» Лия Ахеджакова призналась, что ей очень тяжело далась работа со спектаклем «Первый хлеб», из-за которого на театральную труппу начались гонения. В постановке есть сцены с матом и однополые поцелуи.

«Все это меня подкосило. Такое происходит впервые в моей жизни. Приходил следователь. Меня вызывали на допрос. Те, кто создают травлю, спектакля не видели. Я посмотрела в интернете на человека, возглавляющего организацию, которая выдвигает требования. Если бы он даже пришел на спектакль, он бы нашел в нем то, чего искал»

, – поделилась Ахеджакова в разговоре с «МК».

Актриса опасается, что недоброжелатели, как и обещали, придут на спектакль и обольют фекалиями зрителей, если их претензии к постановке не будут учтены.

«Травля нашего спектакля показала, что очень внимательно будут следить за смыслами, которые театр транслирует залу. Это уже не цензура, а гораздо опаснее», – говорит Ахеджакова. Она утверждает, что у председателя СКР Александра Бастрыкина «лежит на нее дело».

В грядущем выходе на сцену с Ахеджаковой вместо напарника Семена Шомина будет работать автор пьесы Ринат Ташимов. Шомин разбил лицо на съемках и не сможет играть.