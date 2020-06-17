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В "Современнике" заверили, что спектакль "Первый хлеб" остался в репертуаре

Следующие его показы состоятся 3 и 4 октября

Фото: Global Look Press

Лия Ахеджакова

Администрация театра «Современник» опровергла сообщения СМИ о том, что скандальный спектакль «Первый хлеб» с участием Лии Ахеджаковой изъят из репертуара. Об этом пишет ТАСС.

«Театр работает по своим законам. Спектакль "Первый хлеб" не снимался с репертуара. Его очередные показы состоятся после открытия нового сезона 3 и 4 октября. Билеты на эту постановку в продаже с конца августа», – заявили в театре.

Ранее большой скандал вокруг театра разразился из-за публикации монолога с использованием нецензурной лексики на могиле ветерана Великой Отечественной войны. Его исполняла актриса Лия Ахеджакова.

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